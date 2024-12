L’intervista di Teo Mammuccari a Belve andrà in onda integrale il 10 dicembre: la foto della reazione in studio

video suggerito

L'intervista di Francesca Fagnani a Teo Mammucari andrà in onda in versione integrale nel corso della quarta puntata di Belve, in onda domani sera, martedì 10 dicembre in prima serata su Rai2. La foto della reazione in studio nel comunicato ufficiale del programma.

L’intervista di Francesca Fagnani a Teo Mammucari andrà in onda in versione integrale nel corso della quarta puntata di Belve, in onda domani sera, martedì 10 dicembre in prima serata su Rai2. La foto della reazione in studio nel comunicato ufficiale del programma.

Cosa è successo tra Mammucari e Fagnani a Belve

L'incontro tra i due si sarebbe rivelato da subito un'escalation di tensione. Il conduttore si sarebbe indispettito, in un primo momento, perché Francesca Fagnani, come di consueto con i suoi ospiti, si è rivolta a lui dandogli del ‘lei'. Un gesto che Mammucari non avrebbe gradito e avrebbe ridicolizzato. La situazione non è migliorata con l'inizio delle domande. Il noto conduttore, reduce dal successo su Rai2 con il programma Lo spaesato, si sarebbe mostrato oppositivo verso ogni domanda, a partire dall'iconica ‘lei che belva si sente?‘. L'abbandono dopo pochissimi minuti ha lasciato il pubblico attonito. Per smorzare la tensione, dalla platea è partito un lungo applauso di supporto per la conduttrice.

Tina Cipollari in sostituzione di Teo Mammucari

Al posto di Teo Mammucari è stata chiamata in sostituzione Tina Cipollari, famosa opinionista di Uomini e Donne, che avrebbe già avuto un posto assicurato sullo scomodo sgabello di Belve. Insieme a lei, domani sera, ci saranno Valeria Bruni Tedeschi, che risponderà di alcune frizioni in famiglia a causa dei suoi film e della sua vita a volte dedita agli eccessi, ed Elena Sofia Ricci, che di recente è stata ospite anche di Ballando con le stelle. Le anticipazioni della quarta puntata al momento sono ferme al racconto dell'attrice e sorella di Carla Bruni.