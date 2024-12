video suggerito

L’intervista di Teo Mammucari a Belve andrà in onda: “Durata 5 minuti, ha ridicolizzato Francesca Fagnani” L’intervista durata appena 5 minuti di Francesca Fagnani a Teo Mammucari andrà in onda regolarmente nel corso della puntata di Belve del 10 dicembre. Il conduttore ha abbandonato lo studio lasciando il pubblico e la collega attoniti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

L’intervista di Teo Mammucari a Francesca Fagnani durata appena 5 minuti andrà in onda regolarmente nel corso della puntata di Belve del 10 dicembre. Lo comunica Adnkronos secondo cui la rete e il programma avrebbero deciso di non far restare un mistero quanto accaduto nello studio della trasmissione di Rai2 tra Mammucari e Fagnani.

Perché Teo Mammucari ha lasciato Belve

Secondo Adnkronos, l’intervista tra i due si sarebbe svolta in un crescendo di tensione. Mammucari si sarete indispettito fin dal primo momento, dopo avere scoperto che nel corso dell’intervista Fagnani gli avrebbe dato del “Lei”. “Un gesto che Mammucari non avrebbe gradito e avrebbe ridicolizzato”. Ma il fastidio del conduttore sarebbe proseguito anche di fronte alle domande di rito, a partire dalla più classica: “Lei che belva si sente?”. Mammucari avrebbe deciso di abbandonare lo studio ad appena 5 minuti dall’inizio, lasciando il pubblico esterrefatto. Per supportare la conduttrice, dalla platea sarebbe partito un lungo applauso di incoraggiamento.

Il silenzio di Teo Mammucari

La notizia dello scontro tra Mammucari e Fagnani circola da ore ma, per il momento, i diretti interessati hanno evitato di fare pubblicamente riferimento alla questione. Ma se Fagnani fa sapere di avere deciso di andare in onda lo stesso nonostante la breve durata dell’intervista, l’ex conduttore de Le Iene è rimasto in un rigoroso silenzio. Il comico non è stato l’unico a non apprezzare lo stile di Fagnani nelle interviste (uno stile che è la sua cifra e che è alla base del successo del programma). In precedenza, nemmeno Elettra Lamborghini aveva gradito l’intervista tanto da essersi opposta fermamente alla sua messa in onda. “È successo che per l'intervista l’agente di Elettra Lamborghini mi ha chiesto le domande prima e poi di vedere la puntata. Io ovviamente dico di no, come faccio sempre e per tutti, per rispetto del mio lavoro, di quello della redazione, e della professione giornalistica”, aveva spiegato Fagnani commentando la decisione della Rai di non mandarla in onda, “Poi ci mancherebbe che il girato Rai si possa mandare in giro per il mondo. Io stessa quando sono io intervistata, le domande non chiedo mai di rileggere se accetto mi fido, se non mi piace la mia performance imparerò. Quindi io ho detto di no alla richiesta. Ma l'avvocato ieri, che era il giorno prima della puntata, ha vincolato la messa in onda previa visione della puntata. Io ho seguito la linea che seguo per tutto. Ma la Rai invece ha poi deciso di bloccarla”.