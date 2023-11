“Mi fai tenerezza”, “Non sei mia sorella”: lite feroce tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari C’è stata troppo aggressività da parte del comico nei confronti della giurata che aveva cominciato il suo giudizio con tre semplici parole: “Mi fai tenerezza”. A quel punto, il comico è partito in quarta. Alla fine del blocco, le scuse.

Tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli, ennesima lite. Questa volta, però, sembra più seria del previsto. Nella puntata di sabato 19 novembre, persino Rossella Erra appoggia la giornalista: "A me piaci tantissimo, però questa sera ho bisogno di stare vicino a Selvaggia". C'è stata troppo aggressività da parte del comico nei confronti della giurata che aveva cominciato il suo giudizio con tre semplici parole: "Mi fai tenerezza". A quel punto, Mammucari è partito in quarta: "Mi fai tenerezza non me lo dici a me, lo dici a un amico tuo, ma a me non me lo dici perché io mi sono messo in gioco e ho fatto cose che tu non faresti mai". A fine blocco, le scuse del comico.

Il botta e risposta tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli

"Ma posso iniziare un discorso e dire ‘mi fai tenerezza' e essere immediatamente attaccata? C'è un registro di serietà e di aggressività che io non mi aspettavo", replica Selvaggia Lucarelli e l'atmosfera in studio si infiamma. Teo Mammucari tira in ballo anche un'ospitata da Mara Venier, a Domenica In, durante la quale Selvaggia avrebbe detto: "Facciamolo esplodere". A questo punto, la reazione della giornalista:

Ogni volta si scomodano cose che non sono accadute qui. La gente non capisce. Dovrei stare qui a spiegare cosa è successo in una puntata di quattro settimane fa, a Domenica In. È deprimente dover spiegare una battuta a un comico, mica intendevo che tu esplodessi letteralmente.

Poi sale la tensione: "È deprimente che tu stia parlando da mezz'ora e non dica niente". Selvaggia Lucarelli non ci sta: "Milly, io ho voglia di dire delle cose, ma mi sembra che ci sia un'aria troppo pesante. Pensavo che si potesse giocare con un comico, ma evidentemente può giocare solo lui e noi no. Smettila di interrompere". E Teo: "Non sei mia sorella, io parlo quando me pare". Ma alla fine, torna sui suoi passi: "Mi scuso pubblicamente con Selvaggia e riconosco di aver sbagliato. Sto parlando seriamente. Sono andato oltre io, stasera. Ho avuto pregiudizi nei suoi confronti e sono dispiaciuto. Si può sbagliare, chiedo scusa".