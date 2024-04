Amici, Alessandra Celentano terrorizza Maria De Filippi vestita da Samara: “Paura eh, ti sei fatta la pipì sotto”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno spiazzato il pubblico e la giuria del serale di Amici 2024 con una performance horror nel corso della consueta sfida tra prof. Nella sesta puntata, trasmessa sabato 27 aprile, la bizzarra esibizione che è stata introdotta da una lettera nella quale i due sostenevano di non vedere compreso il loro talento e concludevano:

Cari giurati a voi la scelta, volete fare un salto di qualità o un salto di paura? Poi non dite che non vi abbiamo avvertito e soprattutto non andate a piagnucolare da Maria se per la strizza non riuscirete più a dormire. Stasera sono fatti vostri, proverete la paura quella vera.

Amici 2024, Alessandra Celentano terrorizza vestita da Samara di The Ring

Maria De Filippi, come sempre previdente, nel timore che potessero esserci dei botti si è alzata dalla sua sedia ed è andata a posizionarsi vicino alla giuria. Poi, le luci si sono spente, mentre in studio entrava Alessandra Celentano vestita come il personaggio di The Ring, Samara. Cristiano Malgioglio ha esclamato: "Io soffro di claustrofobia". Maria De Filippi si è tappata istintivamente le orecchie e ha assicurato di non sapere niente. Quando le luci si sono accese, Samara/Celentano era vicina a Maria De Filippi e urlava, facendo urlare di rimando anche la conduttrice. Poi, la prof ha preso la parola: "Paura eh, vi fate la pipì sotto, la pipì sotto. Adesso vi mostro la mia creatura".

Rudy Zerbi fa cadere Cristiano Malgioglio: "Mi sono fatto male a una natica"

Così, è entrato in studio Rudy Zerbi vestito metà da Frankenstein e metà da Dracula. Si è avventato su Emanuel Lo e lo ha baciato. Poi, ha inseguito Giuseppe Giofrè per le scale. Emanuel Lo ha commentato: "Maria non è stato brutto ma è stato schifoso". Giuseppe Giofrè ha votato per loro. Cristiano Malgioglio ha informato Maria De Filippi: "Rudy mi ha trascinato e sono caduto per terra, mi ha fatto male a una natica". Alla fine, però, il sacrificio ha pagato e Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno vinto la prova.