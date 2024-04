video suggerito

Cristiano Malgioglio pazzo di Can Yaman ad Amici 2024: "Che bono, che muscoli, posso toccarlo ovunque? Svengo" Can Yaman è stato tra gli ospiti della sesta puntata del serale di Amici 2024. Maria De Filippi ha colto l'occasione per fare una sorpresa, molto gradita, a Cristiano Malgioglio.

A cura di Daniela Seclì

Can Yaman è stato l'ospite speciale della puntata del serale di Amici 2024 trasmessa sabato 27 aprile. Per l'occasione, Maria De Filippi ha pensato bene di fare una sorpresa a Cristiano Malgioglio. Il noto paroliere e giurato del talent è stato invitato a sedersi al centro dello studio. Giuseppe Giofrè lo ha bendato. Così, l'attore turco è entrato e si è avvicinato a lui. Ha avuto inizio la sorpresa.

Can Yaman ad Amici 2024 e la sorpresa a Cristiano Malgioglio

È vero che Cristiano Malgioglio sperava che l'uomo misterioso entrato in studio fosse Channing Tatum, ma appena ha sentito il profumo di Can Yaman ha mostrato di apprezzarlo: "Sa di oriente". Poi, ha avuto modo di toccare le sue spalle, i capelli, la barba. Malgioglio ha commentato: "Che meraviglia, me lo porto a casa Maria. È magico, cos'ha in queste mani, la magia? Ma posso toccarlo ovunque". Poi, toccandogli il braccio ha aggiunto: "Io non ho mai toccato dei muscoli così". Quando Can Yaman si è tolto la giacca per permettere a Malgioglio di toccargli il petto, Maria De Filippi ha esclamato: "Uh mamma mia". E Cristiano: "Mi vuoi portare a cena?". Poi, l'attore gli ha parlato in turco e il paroliere si è convinto che fosse uno dei protagonisti di Terra Amara. Quando ha scoperto che si trattava di Can Yaman, ha esclamato: "Maria me lo posso portare a casa? Come è bono, non ho mai visto uno così. Adesso devo sedermi o svengo".

Can Yaman e la seconda stagione di Viola come il mare

Can Yaman è pronto a tornare su Canale5 per la seconda stagione di Viola come il mare. È molto contento delle nuove puntate perché il suo personaggio, Francesco Demir, si aprirà molto e parlerà del suo passato. Inoltre, il legame con Viola si farà più profondo. Prima di andare via ha confidato a Maria De Filippi: "Vorrei ringraziarti perché da quando sono venuto in Italia mi hai sempre accolto con un gran sorriso e Mediaset mi ha sempre sostenuto. Ora mi sento molto a mio agio, quando vengo qua da te mi sento in famiglia".