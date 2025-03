video suggerito

Lory Del Santo e la proposta a Lorenzo Spolverato per The Lady: domani sarà ospite al Grande Fratello

A cura di Gaia Martino

Lory Del Santo è pronta a varcare la porta rossa del Grande Fratello? Il volto televisivo e regista poche ore fa ha aggiunto uno spoiler sulla puntata del reality che andrà in onda domani sera, giovedì 13 marzo, in prima serata su Canale5. "Ci vediamo, ciao" ha scritto tra le stories. Ma perché proprio lei? Soltanto una settimana fa Alfonso Signorini rivelava a Lorenzo Spolverato che "una firma importante del cinema italiano" lo voleva come attore di una nuova fiction. "Ti vuole per la nuova stagione di The Lady", le parole del conduttore al modello milanese.

L'annuncio di Lory Del Santo: "Domani sarò al Grande Fratello"

Potrebbe arrivare una nuova sorpresa per Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Lory Del Santo poche ore fa ha spoilerato la sua partecipazione al reality nella puntata di domani, giovedì 13 marzo. "Ore 22.30 circa, Grande Fratello, Canale5. Ci vediamo, ciao" ha scritto su sfondo nero la regista che vorrebbe il modello milanese nella nuova stagione della sua serie tv, The Lady.

Cosa disse Alfonso Signorini a Lorenzo Spolverato: "Una regista ti vuole nel suo nuovo progetto"

Alfonso Signorini in una delle ultime puntate del Grande Fratello ha raccontato a Lorenzo Spolverato cosa pensa Lory Del Santo sul suo conto. "Trovo che Lorenzo abbia una bellissima faccia, interessante dal punto di vista cinematografico. Io ho in progetto una nuova fiction. Chissà" dichiarò la regista al settimanale Nuovo. Dopo avergli fatto leggere la dichiarazione, Signorini, in diretta su Canale5, gli ha spiegato: "Vorrai sapere chi è questa firma. Questo regista ha firmato un cult, hai mai sentito parlare di The Lady? Al settimanale Nuovo ha detto che ti conosce bene e che ti aspetta per una cena. Ti vuole per la nuova stagione di The Lady. Ti conosce davvero?". Il modello ha così confermato la conoscenza: "Qualche anno fa sono andato con il mio agente a cena a casa sua, ci siamo conosciuti così. È una meraviglia, grazie".