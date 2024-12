video suggerito

Anticipazioni Belve, Elisabetta Canalis: “Con Bobo Vieri ho toccato il fondo, ho cercato di picchiarlo in un bar” Elisabetta Canalis è ospite della puntata di martedì 3 dicembre di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. La showgirl parla dei suoi amori, da quello traumatizzante con Bobo Vieri a quello con George Clooney. Non manca un cenno all’amicizia con Maddalena Corvaglia, rivelando anche qualcosa del suo privato come i disordini alimentari di cui ha sofferto da ragazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ilaria Costabile

Martedì 3 dicembre va in onda la terza puntata di Belve, il programma di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, tra gli ospiti di questo nuovo appuntamento figura Elisabetta Canalis. La showgirl ha parlato delle sue storie d'amore, da Bobo Vieri a George Clooney, dell'amicizia con Maddalena Corvaglia che il tempo e la lontananza hanno allentato e anche di questioni decisamente intime, come i disturbi alimentari di cui ha sofferto da ragazzina.

Elisabetta Canalis e il racconto dei suoi amori da Vieri a George Clooney

Da quando è diventata famosa in televisione, di Elisabetta Canalis si parla anche in relazione alle sue vicende amorose: "Ho sofferto tantissimo per amore" confessa a Francesca Fagnani che le chiede di raccontare il suo amore di gioventù con Bobo Vieri. "È vero che lo ha menato?" le chiede la giornalista e Canalis risponde senza nascondere il turbamento che le ha provocato quella relazione:

Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c'era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano.

Tra le sue storie più chiacchierate, non poteva mancare quella con George Clooney: "Non è difficilissimo innamorarsi di George Clooney" dice la showgirl che però conferma di essere stata conquistata piano piano: "È l'uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama", Fagnani però la incalza chiedendole: "Ma era un fidanzamento vero? Ha firmato contratti? "No, è una stronzata" dice l'ex velina che però ammette: "Ho avuto amori più grandi. È finita perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato".

L'amicizia con Maddalena Corvaglia

Altro tema particolarmente chiacchierato è l'amicizia, apparentemente conclusa, con Maddalena Corvaglia. Nessuna delle due ha mai realmente spiegato cosa fosse accaduto in questi anni e infatti Canalis, alla domanda sull'ex compagna di bancone di Striscia la Notizia, risponde serafica: "Ci parliamo. Le voglio un bene dell'anima, ma la vita ci ha allontanato. Questo non vuole dire che non ci rincontreremo".

I disordini alimentari durante l'adolescenza

Elisabetta Canalis è sempre stata un simbolo di bellezza, una delle donne più amate e apprezzate dalla tv, protagonista di campagne pubblicitarie diventate iconiche, ha raccontato di aver avuto un rapporto tormentato con il suo corpo. "Ho avuto un disordine alimentare dai 15 a 20 anni" rivela la showgirl che ha poi aggiunto: "Un disturbo di quel tipo non va mai via, lo gestisti con l'età e con la terapia. A me ha fatto molto bene lavorare, perché il lavoro mi ha dato tanta sicurezza".