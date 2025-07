Jennifer Aniston ritrova l’amore, le foto in vacanza con Jim Curtis e il gossip sulla loro relazione

Jennifer Aniston avrebbe ritrovato l’amore: stando alle foto pubblicate da PageSix, avrebbe iniziato una relazione con Jim Curtis. Insieme in barca, durante una vacanza in Spagna, sono stati fotografati in atteggiamenti intimi tra baci e carezze.

Jennifer Aniston avrebbe trovato l'amore. La celebre attrice è stata paparazzata durante una gita in yatch, a Maiorca, con il mental coach e scrittore Jim Curtis. Le immagini pubblicate dal tabloid americano PageSix li ritraggono in atteggiamenti intimi, mentre si accarezzano prima di scambiarsi un bacio.

Le foto di Jennifer Aniston in vacanza con Jim Curtis

PageSix ha pubblicato le foto che mostrano la gita romantica di Jennifer Aniston e Jim Curtis. La presunta nuova coppia non è sola: in yatch, nel mare di Maiorca, anche gli amici di lei, Jason Bateman e la moglie Amanda Anka. I paparazzi hanno rivelato al tabloid che l'attrice ha presentato Curtis agli amici prima del viaggio. E una volta partiti, i due si sarebbero lasciati andare a teneri gesti: UsWeekly rivela che i due si stanno frequentando. "Sono felici e molto presi l'uno dall'altra", le parole di una fonte. Amici in comune li avrebbero fatti conoscere: "Hanno iniziato a frequentarsi come amici, poi si sono uniti". Stando alle parole della fonte, "sono molto riservati e formano una bella coppia".

Tra le foto scattate dai paparazzi anche una che li ritrae abbracciati e intenti a baciarsi. Non è la prima volta che i due vengono avvistati insieme: oltre alle cene a luna di miele, sono entrambi attivi l'uno sul profilo Instagram dell'altro. Recentemente il mental coach ha commentato un post della Aniston con l'emoticon di un cuore.

Chi è Jim Curtis, il presunto nuovo fidanzato di Jennifer Aniston

Jim Curtis è un mental coach e autore di libri. Attraverso i suoi canali social affronta diversi temi ed è autore di due libri. A 22 anni gli fu diagnosticata una malattia al midollo spinale che gli ha provocato dolore per anni, da spasmi muscolari a problemi di mobilità. Attraverso l'ipnoterapia, è riuscito "a trasformare la mia salute fisica, la mia depressione e le relazioni", raccontò in un'intervista, scrive Elle.com.