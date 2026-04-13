Jennifer Aniston e Jim Curtis verso le nozze, le terze per l’attrice: “L’Europa è in cima alla lista”

Jennifer Aniston starebbe pensando alle nozze con Jim Curtis. Per l’attrice sarebbe il terzo matrimonio dopo Brad Pitt e Justin Theroux, diverso dai precedenti perché “ontano dal circo di Hollywood” e con “l’Europa è in cima alla lista”.

Jennifer Aniston e Jim Curtis sarebbero pronti per le nozze. Secondo il The Mirror, l'attrice starebbe pensando di sposarsi per la terza volta, dopo i due precedenti matrimoni con Brad Pitt e Justin Theroux. La relazione è stata resa pubblico lo scorso anno con alcuni scatti su Instagram, ma la frequentazione risalirebbe ad alcuni mesi prima e sarebbe stata vissuta lontano dai riflettori.

Stando ai tabloid inglesi, Aniston e Curtis, ipnonista e coach specializzato in percorsi di trasformazione personale, parlerebbero già di matrimonio. Un'idea che si starebbe concretizzando con il passare del tempo, tanto che avrebbero già immaginato la cerimonia: niente lusso e riflettori, ma festeggiamenti lontano dagli obbiettivi dei fotografi e l'Europa come scenario. "Jen non è mai stata così felice. Stanno discutendo di un matrimonio intimo lontano dal circo di Hollywood e l'Europa è in cima alla lista", ha fatto sapere una fonte vicina all'attrice.

Jennifer Aniston ha ritrovato la stabilità e felicità al fianco di Curtis, vivendo una relazione più intima come sognava da tempo. A rendere ancora più forte questo legame è il percorso che l'attrice ha condiviso con il suo compagno e che riguarda l'elaborazione delle esperienze dolore del passato. Entrambi sarebbero convinti di essersi già incontrati in una vita precedente e che le loro anime fossero desinate a ritrovarsi.

"Abbiamo scoperto di avere delle persone in comune e abbiamo iniziato a parlare. Tutto qui", aveva raccontato Curtis al programma Today a proposito di come era iniziata la loro storia d'amore. La conoscenza, passo dopo passo è diventata sempre più intima, fino a una solida storia d'amore e il desiderio di convolare a nozze ufficialmente.