Gossip
video suggerito
video suggerito

Jennifer Aniston e Jim Curtis verso le nozze, le terze per l’attrice: “L’Europa è in cima alla lista”

Jennifer Aniston starebbe pensando alle nozze con Jim Curtis. Per l’attrice sarebbe il terzo matrimonio dopo Brad Pitt e Justin Theroux, diverso dai precedenti perché “ontano dal circo di Hollywood” e con “l’Europa è in cima alla lista”.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Elisabetta Murina
0 CONDIVISIONI
Immagine

Jennifer Aniston e Jim Curtis sarebbero pronti per le nozze. Secondo il The Mirror, l'attrice starebbe pensando di sposarsi per la terza volta, dopo i due precedenti matrimoni con Brad Pitt e Justin Theroux. La relazione è stata resa pubblico lo scorso anno con alcuni scatti su Instagram, ma la frequentazione risalirebbe ad alcuni mesi prima e sarebbe stata vissuta lontano dai riflettori.

Stando ai tabloid inglesi, Aniston e Curtis, ipnonista e coach specializzato in percorsi di trasformazione personale, parlerebbero già di matrimonio. Un'idea che si starebbe concretizzando con il passare del tempo, tanto che avrebbero già immaginato la cerimonia: niente lusso e riflettori, ma festeggiamenti lontano dagli obbiettivi dei fotografi e l'Europa come scenario. "Jen non è mai stata così felice. Stanno discutendo di un matrimonio intimo lontano dal circo di Hollywood e l'Europa è in cima alla lista", ha fatto sapere una fonte vicina all'attrice.

Immagine

Jennifer Aniston ha ritrovato la stabilità e felicità al fianco di Curtis, vivendo una relazione più intima come sognava da tempo. A rendere ancora più forte questo legame è il percorso che l'attrice ha condiviso con il suo compagno e che riguarda l'elaborazione delle esperienze dolore del passato. Entrambi sarebbero convinti di essersi già incontrati in una vita precedente e che le loro anime fossero desinate a ritrovarsi. 

Leggi anche
Corinne Clery: "Il mio futuro marito è omosessuale. Non siamo innamorati, con il sesso ho chiuso"

 "Abbiamo scoperto di avere delle persone in comune e abbiamo iniziato a parlare. Tutto qui", aveva raccontato Curtis al programma Today a proposito di come era iniziata la loro storia d'amore. La conoscenza, passo dopo passo è diventata sempre più intima, fino a una solida storia d'amore e il desiderio di convolare a nozze ufficialmente.

Gossip
0 CONDIVISIONI
Immagine
domenica
in tv
Raffaella Fico sulla rottura con Armando Izzo: "Piango da sola, mi ha deluso"
Claudio Amendola in lacrime ricorda Fassari, il ciak de I Cesaroni dedicato a lui: "Sicuramente ci guarderà"
Andrea Delogu: "Gli uomini troppo gentili mi mettono in allarme. Delle donne mi piace tutto"
Riccardo Scamarcio: "In vacanza visti i tempi resto in Italia, ho il mio buen retiro in Puglia"
Lo sfogo di Barbara Bouchet: "Nessuno ha più creduto in me, mi hanno messa da parte"
Leo Gassmann difende il padre Alessandro: "Prende posizioni scomode, ma ci mette sempre la faccia"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views