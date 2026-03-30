Corinne Clery inizia un nuovo capitolo: “Lascio le scene, ho temuto di morire. Sposerò Claudio”

Corinne Clery, 76 anni, è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita: ha deciso di lascare definitivamente le scente, dopo essersi sentita male sul palco del suo spettacolo teatrale, ed è pronta a sposare il compagno Claudio Gentili. “Lo farò con tutta probabilità il 25 dicembre a Parigi”, ha svelato.

Corinne Clery è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita. L'attrice francese ha spiegato di aver deciso di chiudere con il palcoscenico, dopo un malore che le è quasi costato la vita, e di essere a un passo dalle nozze con il compagno Claudio Gentili, a cui è legata da circa 3 anni.

"Ho temuto di morire", ha raccontato Clery ospite di Storie di Donne al Bivio, nella puntata in onda domenica 29 marzo. Prima di salire sul palco del suo spettacolo teatrale, l'attrice si è sentita male e per questo ha deciso di ritirarsi dal tour, quando questo episodio si è verificato in più di un'occasione: "Sono svenuta davanti a tutti, non mi riprendevo. Ho perso i sensi e ho dovuto smettere. Sto facendo ancora mille esami, sto meglio, ma ho deciso di lasciare il teatro per sempre e di pensare solo alla mia salute". A 76 anni, quindi, Clery ha scelto di ritirarsi ufficialmente dalle scene e di concentrarsi sulla sua vita privata, lontano dal riflettori.

A proposito di vita sentimentale, l'attrice ha rivelato che presto sposerà il compagno Claudio, che frequenta da circa 3 anni e che ha presentato pubblicamente solo all'inizio di quest'anno. Una relazione, la loro, vissuta perlopiù lontana dai riflettori e nata ormai diversi tempo fa: lui abita a pochi chilometri dal suo casale in campagna e sarebbe un imprenditore, ingegnere e maestro di fitness. Le nozze non sarebbero più solo un'idea, ma ci sarebbe anche una data precisa, come ha svelato Clery nello studio di Monica Setta: "Lo farò con tutta probabilità il 25 dicembre a Parigi. Faremo poi una festa in Provenza da mia sorella Florance. Non sposo Claudio per amore o per sesso, ma perché gli voglio bene e lui sa starmi accanto con un affetto unico". L'idea del matrimonio fa parte della coppia ormai da qualche mese, già lo scorso gennaio infatti Clery ne aveva parlato di ritorno da un romantico viaggio a Parigi, che pare diventerà proprio la location delle loro nozze nel giorno di Natale.