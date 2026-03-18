Micaela Ramazzotti sposerà Claudio Pallitto: “Una cerimonia intima, sarà questa estate”

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sarebbero vicini alle nozze. L’attrice e il personal trainer starebbero già avviando i preparativi per il matrimonio che dovrebbe celebrarsi questa estate.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sarebbero vicini alle nozze. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2023 e si sono innamorati, al punto da decidere di trascorrere il resto della loro vita insieme. A riportarlo è il settimanale Chi, secondo cui l'attrice e il personal trainer starebbero già organizzando il lieto evento.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si preparano alle nozze

Secondo il settimanale il matrimonio dovrebbe celebrarsi questa estate, si tratterebbe di una cerimonia intima, con pochi invitati, ma questo non significa che non abbia bisogno dei preparativi necessari e, infatti, pare proprio che i due si stiano attrezzando per il lieto evento. L'attrice, d'altra parte, non aveva mai nascosto di aver trovato la sua serenità accanto al personal trainer, conosciuto sul set del suo primo film da regista, Felicità, e infatti anche l'idea delle nozze non era poi così lontana, ma non c'erano stati ulteriori sviluppi sulla faccenda. Dalle pagine di Chi, quindi, arrivano novità in merito alla coppia.

La separazione turbolenta da Paolo Virzì

Un momento da festeggiare per l'attrice che, già questa estate, diceva di essere "più connessa con il suo cuore" dopo aver attraversato un momento non semplice a seguito della separazione da Paolo Virzì. I trascorsi tra loro, soprattutto negli ultimi anni, non sono stati poi così pacifici. La notizia di una lite furiosa in un ristorante romano aveva attirato l'attenzione, Ramazzotti l'aveva commentata lasciando trapelare il dispiacere per l'accaduto, ma sottolineando anche un aspetto critico dell'ex compagno, più interessato alla sua immagine che alla loro relazione. Con il regista aveva avuto una relazione durata oltre dieci anni, dalla quale sono nati i suoi figli, ed è proprio a loro che deve questo momento di rinascita: "Sono pacificata. I figli mi insegnano a tirare fuori la forza". L'attrice, però, non ha mai negato che l'incontro con Pallitto sia stato a suo modo salvifico e quando ha iniziato a parlare in maniera più serena della sua relazione, ha detto chiaramente di essere stata fortunata e di aver conosciuto davvero l'amore proprio iniziando a frequentare Pallitto che, dal canto suo, ha sempre sostenuto la compagna in ogni occasione. Appare ancor di più, quindi, una scelta consapevole quella di voler condividere il resto della loro vita l'uno accanto all'altra.