video suggerito

Micaela Ramazzotti sulla storia con Claudio Pallitto: “L’amore per sempre esiste, sono stata fortunata” Micaela Ramazzotti e Edoardo Leo sono stati ospiti a La Volta Buona per presentare il film “30 notti con il mio ex”, una commedia brillante con il tema della salute mentale, dal 17 aprile al cinema. L’attrice ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera e ha menzionato anche la storia con Claudio Pallitto, il personal trainer con cui sta insieme dal 2022. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Micaela Ramazzotti e Edoardo Leo sono stati ospiti a La Volta Buona per presentare il film "30 notti con il mio ex", una commedia brillante con il tema della salute mentale, dal 17 aprile al cinema. L'attrice ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera e ha menzionato anche la storia con Claudio Pallitto, il personal trainer con cui sta insieme dal 2022.

Le parole sull'amore per Claudio Pallitto

Il tema dell'amore è centrale nel film con cui Ramazzotti figura insieme a Edoardo Leo. Terri, la protagonista a cui dà il volto, è stata tanti anni in una clinica psichiatrica, ma ora è pronta a tornare a fare la mamma. Prima, però, dovrà restare per 30 notti insieme al suo ex. L'attrice ha spiegato di credere fermamente nel concetto dell'amore per sempre: "Esiste, io ci credo, devi solo avere la fortuna di trovarlo. Ho avuto fortuna negli incontri, fortuna nel lavoro, ci vuole la fortuna di trovare un'anima con cui ti trovi bene". A domanda diretta di Balivo se avesse trovato questo tipo di amore, la risposta è stata decisa: "Sì", ha detto, in riferimento alla storia con Claudio Pallitto.

La vittoria ai David di Donatello e il palco condiviso con Stefania Sandrelli

Micaela Ramazzotti ha vinto un David di Donatello nel 2010 per la sua interpretazione nel film La prima cosa bella di Paolo Virzì. Chiamata sul palco, scelse di condividere il premio con Stefania Sandrelli: "Noi facciamo un lavoro in cui suoniamo tutti la stessa musica, tutti siamo legati da una cosa, che è il film. Se c'è un problema, lo risolviamo insieme. Io da sola non sono nulla, se non ci fossero i colleghi e le maestranze sarei niente. Siamo tutti uniti dallo stesso progetto ed è bello condividere", le parole. Ramazzotti, poi, si è detta felice del ruolo nel suo nuovo film:

Avevo proprio voglia e un grande desiderio di tornare a fare una commedia, sono legata spesso a personaggi molto depressi, che hanno problemi più seri di quelli di Terri, mi piaceva l'idea di fare un film che raccontasse in modo più sorridente una tematica di queste genere.