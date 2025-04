Micaela Ramazzotti: “Con Claudio ho conosciuto l’amore. La lite con Paolo Virzì epilogo di una separazione dolorosa”

video suggerito

Micaela Ramazzotti parla per la prima volta, in maniera quanto mai sincera, della sua storia d'amore con Claudio Pallitto, arrivato nella sua vita quando il matrimonio con Paolo Virzì si stava consumando. Della lite con il regista e suo ex marito, l'attrice parla spiegando che i contorni di quello che è successo quella sera sono stati allargati più del dovuto, e che il suo compagno in questi anni ha dovuto sopportare le ingiurie dette sul suo conto da parte della stampa. Per la prima volta, però, a Vanity Fair racconta di essere felice, anche professionalmente e del nuovo film di cui è protagonista, 30 notti con il mio ex, dice: "Magari, per un volta, faccio ridere le donne che mi fermano per dirmi che le faccio piangere".

L'amore con Claudio Pallitto

Insieme da poco più di due anni si sono conosciuti sul set del primo film da regista Micaela Ramazzotti, lui aveva mandato un self tape per una particina: "Claudio ricorda che mi sono avvicinata a lui con una mela in bocca e gli ho chiesto: “Senti un po’, ma di che cazzo ti occupi, che il cinema non lo fai, se non il caratterista intendo?”. Mi ha risposto che aveva una palestra sull’Appia, però – giuro – non avevo notato che fosse un tipo muscoloso". Dopo aver pensato che un personal trainer avrebbe potuto aiutarla a rimettersi in forma, dopo un periodo di pensieri e trascuratezza, sono passati mesi prima che lo chiamasse, stava ancora con Paolo Virzì quando si è decisa:

Sì. Ho continuato ad allenarmi anche quando il nostro matrimonio è finito. A un certo punto, ho capito che se non andavo in palestra mi mancava qualcosa: mi mancava Claudio. Il nostro rapporto è stato un diesel, lento e discreto nel nascere. Prima abbiamo parlato tanto, ci siamo conosciuti a fondo. Lui mi ha chiesto di uscire. È un gentiluomo pieno di attenzioni. Ha un’anima pulita. È generoso, fedele, e un grandissimo padre: ha due figlie, la maggiore di 12 anni, come Anna, e infatti vanno a scuola insieme, la minore di 10.

Eppure, quando la loro relazione è venuta allo scoperto, dopo mesi di voci sulla rottura con il regista romano, non è stato semplice: "Claudio è stato messo alla gogna. Hanno scritto di tutto, con violenza". L'attrice racconta di come quel periodo sia stato intriso di sofferenza:

Hanno tirato fuori cosette fatte in tv per divertimento, messe in scena giovanili. Hanno esagerato. Era l’orco tatuato, solo muscoli e niente cervello. E intanto Claudio rimaneva al suo posto, in silenzio. Soffriva lui, soffrivo io e soffrivano i miei figli, che hanno cominciato a domandare: “Mamma con chi sta?”. Li abbiamo tranquillizzati: raccontandoci, facendoci conoscere insieme, mostrando loro che io e Claudio ci siamo trovati.

Ramazzotti parla sognante del suo compagno che dice di voler sposare: "È l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. È il mio primo amore", non rinnega il suo precedente matrimonio ma del suo ex dice: "Mi ha dato due figli meravigliosi, anime intelligenti che sanno vedere oltre e perdonare i genitori". Alla domanda su cosa le dia il suo attuale compagno, l'attrice risponde con sincerità:

Lealtà, protezione, fiducia. Non ci sono segreti, non ce n’è bisogno, il mio telefono è qui aperto. È un sentimento naturale, semplice, senza forzature di alcun tipo.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, fonte Instagram

La litigata con Paolo Virzì

Intanto, della coppia Ramazzotti-Virzì si è parlato anche in merito ad una lite che si è consumata in un ristorante di Roma, alla quale sono seguite querele poi ritirate: "Si è trattato di una litigata un po’ troppo accesa, l’epilogo di una separazione dolorosa, impegnativa. L’amplificazione è stata esagerata. Mi dispiace per i miei figli". Parlando del suo matrimonio finito, l'attrice ammette sia stato un fallimento: "Lo è. Bisogna nascere due volte per cancellare gli errori, ed è impossibile. Si va avanti. L’importante è che ho il cuore in pace con Jacopo e Anna".