video suggerito

Micaela Ramazzotti parla per la prima volta del caso con Paolo Virzì: “Hanno dipinto Claudio come un orco coi muscoli” L’attrice parla a cuore aperto del caso mediatico che ha seguito la separazione da Paolo Virzì e difende Claudio Pallitto a Verissimo: “È stato dipinto come un orco coi muscoli”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Micaela Ramazzotti è stata ospite nel salotto di Verissimo nella puntata di sabato 5 aprile e si è raccontata a Silvia Toffanin, parlando per la prima volta del caso mediatico che ha visto la separazione molto brusca dal regista Paolo Virzì. "Ora il caso è archiviato", ha detto, "sono state dette delle cose molto violente e brutte su Claudio". Parliamo di Claudio Pallitto, personal trainer dell'attrice e suo compagno, prossimo alle nozze, annunciate proprio a Verissimo.

Che cosa ha detto Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti ha parlato per la prima volta di quel periodo che ha complicato tutto. La separazione dal regista Paolo Virzì è finita sui giornali, con tanto di liti e baruffe in luogo pubblico:

Il caso è archiviato. Sono state dette delle cose molto violente e brutte su Claudio. Mettere alla gogna un uomo che ha una sua storia, che ha figli. Hanno messo alla gogna il mio compagno, un ritratto di un orco tatuato, coi muscoli. Sbattuto su tutti i giornali. È stato molto crudele. Non ho mai parlato, non volevo farlo. Il pregiudizio delle persone è veramente brutto. Si giudica troppo e si guarda poco l'interiorità delle persone. Io le guardo dentro gli occhi e lì capisco, perché guardo l'anima, non l'involucro. Questa cosa di giudicare senza conoscere, mi fa male.

Com'è il rapporto oggi con Paolo Virzì

A Verissimo, Micaela Ramazzotti ha anche spiegato com'è il rapporto con Paolo Virzì oggi: "Come tutti i rapporti tra separati", lasciando però intuire che non sarebbero idilliaci. In una intervista precedente a Vanity Fair aveva spiegato: "Si è trattato di una litigata un po’ troppo accesa, l’epilogo di una separazione dolorosa, impegnativa. L’amplificazione è stata esagerata. Mi dispiace per i miei figli. […] Bisogna nascere due volte per cancellare gli errori, ed è impossibile. Si va avanti. L’importante è che ho il cuore in pace con Jacopo e Anna".