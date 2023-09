Micaela Ramazzotti dopo la fase delicata nel matrimonio con Paolo Virzì: “Ora sono felice” Ospite di Verissimo, Micaela Ramazzotti ha ripercorso l’emozione della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Premio degli spettatori per il film Felicità. Poi ha parlato della sua vita privata, dopo aver fatto sapere qualche mese fa che il suo matrimonio con Paolo Virzì stava attraversando una fase delicata.

A cura di Elisabetta Murina

Ospite di Verissimo, nella puntata del 16 settembre, Micaela Ramazzotti ha ripercorso l'emozione della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato il Premio degli spettatori per il film Felicità, il primo che la vede come regista e attrice.

L'emozione per il premio vinto al Festival del Cinema di Venezia

A Silvia Toffanin, Micaela Ramazzotti ha raccontato la grande gioia nell'aver ricevuto il Premio degli spettatori sul palco della Mostra del cinema di Venezia appena conclusa: "Sono molto orgogliosa di questo premio, è una grande soddisfazione. Quando sono salita sul palco, non mi sembrava vero". Il riconoscimento è dedicato ai figli Jacopo e Anna, avuti con Paolo Virzì, che l'hanno sempre sostenuta e incoraggiata. Felicità, poi, è il primo progetto in cui l'attrice è anche regista:

Ho avuto il coraggio di scriverlo, con due mie amiche, la faccia tosta di interpretarlo e dirigerlo. Raccontiamo relazioni d'amore tossiche, famiglie complicate e anche un percorso psichiatrico. In Desirè, la protagonista, non c'è nulla di me, ma ho messo luoghi che conosco bene.

Ma, chiede Silvia Tofanin, che cosa è per Micaela Ramazzotti la felicità? Per la neo regista, è "come un elettrocardiogramma" e va custodita con cura:

Felicità è una parola bellissima, penso che quando la intercetti bisogna tenerla stretta, nutrilra, non avere paura. La felicità è anche il coraggio di prenderla, un momento quasi sacro. Oggi mi sento felice.

La vita privata di Micaela Ramazzotti dopo la crisi con Paolo Virzì

La conduttrice ha poi provato a indagare la vita privata della sua ospite. Micaela Ramazzotti è sposata con Paolo Virzì dal 2007 e insieme sono diventati genitori di Jacopo e Anna. Qualche mese fa, si era diffusa l'indiscrezione che il loro matrimonio fosse arrivato al capolinea in maniera definitiva.Tra loro, una separazione -poi risolta- c'era già stata nel 2018. L'attrice era però intervenuta per precisare che la sua storia stava "attraversando un momento di crisi, una fase delicata".

Con Silvia Toffanin, oggi, Micaela Ramazzotti non si è sbilanciata più di tanto, ma specifica di essere felice anche dal punto di vista sentimentale, nonostante non sia stato facile arrivarci: "Sono felice in questo momento. Non è stata dura arrivarci, più facile del previsto". È probabile quindi, stando alle sue parole, che la fase delicata con Paolo Virzì sia superata.