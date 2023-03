“Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti si separano, ora è ufficiale”

È scoppiata un'altra coppia. Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono separati. Lo riporta Diva e Donna. Il regista avrebbe lasciato la casa dove viveva con l'attrice per trasferirsi poco distante, al fine di rimanere vicino ai figli Anna, 9 anni, e Jacopo, 13. Si erano già separati nel 2018 e si erano riconciliati, adesso però hanno rotto di nuovo.

La coppia si era conosciuta sul set di Tutta la vita davanti, film del 2007 di Paolo Virzì. Fu un colpo di fulmine. Il matrimonio si celebrò due anni più tardi, a Livorno. La prima crisi a novembre 2018, dopo dieci anni di matrimonio. A febbraio 2019, tutto era tornato nella normalità. Poi, però, di nuovo la crisi che questa volta sembra sia definitiva. Il regista di "Siccità" ha preso casa poco distante da quella di famiglia, per poter stare vicino ai figli.

Micaela Ramazzotti aveva raccontato che non aveva intenzione di presentarsi convinta di non aver avuto chance al film, poi però:

Mi dicevo: “Ma figurati se Virzì mi prende: ha scelto donne come la Bellucci e la Ferilli, bellissime, con davanzali rinascimentali, che ci vado a fare? Manco mi vedrà”. Invece arrivai, mi fecero il provino e poi di avvicinò lui e mi diede in mano il copione: “Sonia sei tu”, disse. Mi venne un colpo, nessuno mi aveva scelto così, sulla fiducia.

Durante le riprese del film i due si innamorarono e da quel momento non si sono mai lasciati, dando vita ad una famiglia bellissima, con due bambini: "Paolo è un uomo meraviglioso, un grande padre per i nostri due figli. È la fortuna della mia vita. Paolo è figlio di un carabiniere ed è rimasto orfano presto, ha un forte senso di responsabilità verso la famiglia. Accanto a lui mi sento una donna amata.