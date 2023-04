Micaela Ramazzotti rivela: “Il matrimonio con Paolo Virzì è in una fase delicata” Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì stanno vivendo un periodo di crisi. Lo afferma l’attrice in un’intervista che, però, non conferma le voci della rottura definitiva diffuse nelle scorse settimane.

A cura di Ilaria Costabile

Solo poche settimane fa era giunta la notizia che il matrimonio tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì fosse ormai giunto al capolinea, ma in un'intervista rilasciata al settimanale Grazia, l'attrice non ha confermato la fine della loro unione, ma ha raccontato che la coppia sta attraversando un momento di crisi.

Le parole di Micaela Ramazzotti

A diffondere la conferma di una rottura definitiva era stato il settimanale Diva e Donna, che andava così a sostanziare le voci di una separazione che si susseguivano, ormai, da diverso tempo. A quanto pare, però, il distacco vero e proprio non c'è ancora stato e, anzi, Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si trovano a dover affrontare un periodo difficile, come qualsiasi coppia che sta insieme da tanto tempo e prova a tenere saldo un rapporto soggetto a continui alti e bassi. L'attrice, a questo proposito, in un'intervista al settimanale Grazia, ha dichiarato:

In tutti i matrimoni esistono momenti difficili e il nostro è in una fase delicata. Con Paolo stiamo collaborando per gestire questa situazione nel miglior modo possibile ed è per questo che spero che la nostra privacy sia rispettata da tutti. I rapporti evolvono nel tempo. Fioriscono, crescono, vanno a onde.

Il matrimonio e la prima separazione

Una prima separazione c'era già stata nel 2018, quando i due avevano deciso di stare lontani per un po', per poi ritrovarsi e provare a recuperare il loro rapporto, rimettendo insieme quello che si era già spezzato tra loro. Nel 2007 l'attrice e il regista si erano sposati, dopo essersi incontrati per la prima volta ai provini del film "Tutta la vita davanti", tra loro fu un colpo di fulmine, da cui nacque la loro storia d'amore. Non troppo tempo dopo le nozze, poi, divennero genitori di Jacopo, adesso 13 anni e Anna, 9 anni.