Aurora Ramazzotti smentisce il matrimonio con Goffredo Cerza: “L’anello? È un promise ring” Aurora Ramazzotti smentisce le voci di un matrimonio con Goffredo Cerza e spiega che l’anello, con il quale è stata vista in più occasioni, ha in realtà un significato ben preciso.

A cura di Ilaria Costabile

Aurora Ramazzotti è ormai sul finire della sua gravidanza, e in questi nove mesi non sono mancati rumors su un suo possibile matrimonio con Goffredo Cerza, dal momento che al suo anulare è comparso un anello che ha fatto presagire le possibili nozze. Ma, come spiegato dalla figlia di Michelle Hunziker su Vanity Fair, il grande evento pare essere ancora lontano e il gioiello ricevuto in regalo, avrebbe invece un altro significato.

La spiegazione di Aurora Ramazzotti

La 26enne ha spiegato che l'anello regalatole dal fidanzato, nonché papà del suo bambino, non è preludio di un matrimonio, ma rappresenta qualcosa di ben preciso: "È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra". Quindi, non si avvistano nozze all'orizzonte, sebbene siano nei piani della coppia, almeno da qui ai prossimi anni insieme. L'influencer nell'intervista rilasciata alla nota testata si è poi addentrata in una considerazione ancor più personale sull'idea di condividere la propria vita con qualcuno:

Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme. Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L’essenziale è che ci sia amore.

Come crescerà suo figlio

La speaker radiofonica è quasi in dirittura d'arrivo, a breve darà alla luce il suo bambino, e pensando a come giorno per giorno si dedicherà alla sua crescita, racconta alla rivista: "Cercherò di renderlo mentalmente aperto, di fare attenzione alla sua sensibilità. Sono preparata sul gentle parenting, il rispettare i figli, ascoltarli, renderli indipendenti".