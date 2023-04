Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza neogenitori, le prime passeggiate con Cesare Augusto Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si concedono una passeggiata pienamente primaverile al sole di Milano, insieme al loro piccolo Cesare Augusto che dorme beato nel carrozzino.

A cura di Ilaria Costabile

Foto del settimanale Chi

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori da poco meno di tre settimane e iniziano ad assaporare i primi momenti di vita quotidiana anche fuori dalle mura domestiche. I fotografi del settimanale Chi li hanno beccati intenti a passeggiare nel parco di City Life a Milano, dove si sono concessi un po' di sole.

Le prime passeggiate da mamma e papà

Sorridenti e complici, se è possibile ancora più innamorati, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza camminano felici, buttando sempre un occhio al loro Cesare Augusto che nel frattempo riposa beato nel suo passeggino, cullato dall'incedere della mamma e del papà oltre che dal calore del sole che batte in una fresca giornata milanese pienamente primaverile. I due si guardando intorno, si fermano per scattare qualche foto, si concedono qualche momento di tenerezza scambiandosi un bacio tenerissimo. Come ha scritto l'influencer sul suo profilo Instagram, poco dopo la nascita del bambino: "Due settimane fa sono nati anche mamma e papà" e, infatti, questa è la nuova veste in cui devono abituarsi a vedersi e in qualche modo anche a conoscersi.

Foto del settimanale Chi

Il futuro di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

I due stanno insieme da cinque anni e l'arrivo del loro primogenito non ha fatto altro che cementare un legame che nel tempo ha accompagnato la loro crescita, personale ed emotiva, rendendoli pronti a compiere questo passo così importante per una coppia. Il matrimonio, per adesso, è ancora lontano, ma non è detto che in futuro non possa arrivare, Aurora e Goffredo non vogliono bruciare le tappe, ma fare tutto rispettando i loro tempi e vivendosi pienamente ogni cosa che capita nella loro vita. L'anello che il fidanzato le ha regalato in occasione del suo compleanno è in realtà un "promise ring", ovvero un gioiello con il quale i due si sono promessi di esserci sempre l'uno per l'altra, a prescindere dal matrimonio.