Aurora Ramazzotti lascia la clinica con Cesare, ad accompagnarli l’amico Tommaso Zorzi Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza lasciano la clinica dopo la nascita di Cesare Augusto, il loro primo figlio. L’influencer e conduttrice è accompagnata dall’amico Tommaso Zorzi, mamma Michelle Hunziker e nonna Ineke.

A cura di Stefania Rocco

Aurora Ramazzotti lascia la clinica dopo la nascite del piccolo Cesare Augusto. A immortalare i primi istanti del ritorno a casa è il settimanale Chi che dedica alla influencer e conduttrice un servizio fotografico. Nelle immagini, oltre alla raggiante neo mamma, compaiono il papà Goffredo Cerza, mamma Michelle Hunziker, nonna Inette e l’amico Tommaso Zorzi, uno zio per l’ultimo arrivato.

Aurora Ramazzotti: “Assaporo questa nuova vita”

Aurora è felice, sollevata che il parto sia andata bene e travolta dalla tenerezza del suo bambino. “Sto recuperando”, fa sapere, “Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta”. Anche mamma Michelle, che ha chiesto di essere chiamata “mamma al cubo” è al settimo cielo: la nascita di Cesare Augusto, primo maschietto in una famiglia composta quasi esclusivamente da donne, rappresenta la realizzazione di un desiderio espresso già anni fa quando aveva chiesto alla sua primogenita di renderla una nonna giovane. Desiderio che Aurora ha prontamente accontentato.

Aurora e Goffredo sorridono all’uscita della clinica

Tommaso Zorzi, lo zio del figlio di Aurora Ramazzotti

Nel ruolo di emozionato zio c’è Tommaso Zorzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip oggi un conduttore. Già via social network, si era detto emozionato per la nascita del figlio della sua migliore amica. “Sarò uno zio”, aveva promesso e ha mantenuto la parola data, tanto da volere essere presente in un momento tanto importante per la coppia. Perfino spostandosi fino in Svizzera pur di non far mancare il suo sostegno ad Aurora e al piccolo Cesare Augusto. Manca nonno Eros Ramazzotti che, anche da lontano, ha fatto sentire alla coppia il suo sostegno e che ha già fatto la conoscenza del suo primo nipotino, del quale ha pubblicato una tenera manina in una Instagram story. Una nascita, quella del figlio di Aurora, che ha steso sulle famiglie Hunziker e Ramazzotti un velo di felicità a stento trattenuta.