Michelle Hunziker non vuole essere chiamata nonna: “Sarò la mamma al cubo” Michelle Hunziker, felice per la nascita del piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti, lancia una scherzosa proposta: “Ineke resta la nonna, io sarò la mamma al cubo”.

A cura di Stefania Rocco

Troppo giovane per essere incasellata nella classica casella “nonna” ma felicissima di esserlo diventata. Sta accadendo a Michelle Hunziker, al settimo cielo per la nascita del piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La celebre conduttrice Mediaset, che in più di un’occasione di era augurata di diventare nonna da giovane, si sta adesso trovando a sperimentare qualche simpatico problema di gestione. Per questo motivo, ha avanzato una proposta che potrebbe mettere d'accordo tutte le parti in causa.

La proposta di Michelle Hunziker

Michelle, pubblicando tra le sue Instagram story una foto di sua madre Ineke, ha avanzato una proposta: “Facciamo così: Ineke è ancora la nonna di tutti mentre io sarò la mamma al cubo. Va bene?”. Quella di Michelle è ovviamente un’uscita giocosa: la conduttrice non vedeva l’ora di stringer etra le braccia il piccolo Cesare e più volte, anche prima che restasse incinta, aveva invitato la figlia Aurora a renderla nonna il più presto possibile. Un desiderio che la figlia ha deciso di esaudire, sicura che la storia d'amore con il compagno meritasse una possibilità di mettere su famiglia.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono nonni

L’arrivo del piccolo Cesare, primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, non ha reso nonna solo la splendida Michelle. Si è ritrovata a calarsi per la prima volta nei panni di un “papà al cubo” anche Eros Ramazzotti, padre di Aurora ed ex marito della presentatrice Mediaset. Il cantante aveva festeggiato l’arrivo del suo profilo nipotino pubblicando su Instagram una foto della sua manina stretta a pugno. “La vita è meravigliosa, nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”. Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare il 30 marzo scorso. Il parto è avvenuto in Svizzera, a Sorengo, nella clinica Sant’Anna.