Aurora Ramazzotti dopo il parto: la prima foto da mamma è un selfie acqua e sapone Aurora Ramazzotti sta bene, si sta godendo i primi giorni da mamma dopo la nascita di Cesare. La prima foto è un selfie completamente al naturale.

Aurora Ramazzotti sta bene e con un selfie condiviso sui social ha tranquillizzato fan e follower, che in questi giorni la stanno riempiendo di auguri. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è diventata mamma: ha dato alla luce il suo primo figlio. Per il bebè lei e il compagno Goffredo Cerza hanno scelto il nome Cesare, nome tenuto nascosto fino all'ultimo. La coppia, dopo l'annuncio della gravidanza, aveva svelato solo il sesso del nascituro, scoperto durante un gender reveal party organizzato in presenza di amici e parenti. Questi nove intensi mesi sono stati dall'influencer testimoniati passo passo sui social: ora tutti aspettano la prima foto del bimbo. Somiglierà alla mamma o al papà?

Aurora Ramazzotti circondata d'amore dopo il parto

Dopo aver partorito, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno condiviso sui social la loro gioia, con un primo tenero scatto: la manina del bebé accanto a quella del papà. Goffredo Cerza, comprensibilmente un po' disorientato, è al settimo cielo e guarda con occhi pieni d'amore il suo bimbo. La coppia ora è pronta a iniziare una nuova vita, una nuova vita in tre, circondati dall'amore di tante persone care, presenti fisicamente e virtualmente.

Michelle Hunziker è la più entusiasta: la venuta al mondo di Cesare rientra tra i giorni più belli della sua vita. Lei in questi mesi si è sempre detta impaziente di conoscere il nipotino: è stata anche la prima a sapere della gravidanza dell'influencer. Per il piccolo Cesare, la showgirl ha già fatto una piccola modifica casalinga, predisponendo una culla con fasciatoio nel suo appartamento. Insomma, Michelle Hunziker non vede l'ora di fare la nonna.

La prima foto della neo mamma dopo la nascita di Cesare

Dopo il parto, ovviamente i neo genitori si sono concessi del tempo per loro, pur condividendo con fan e follower alcune istantanee di quegli attimi così preziosi. Nei nove mesi precedenti Aurora Ramazzotti ha portato la community nella sua quotidianità, raccontando la gravidanza in ogni aspetto. Allo stesso modo, con naturalezza, ha voluto mostrarsi anche dal letto d'ospedale, un modo anche per tranquillizzare tutti e ringraziare a suo modo per la vicinanza e l'affetto.

Non lo ha fatto in grande stile, moda discutibile che ha contagiato molte celebrity e influencer. Infatti spopola sui social il trend del trucco per la sala parto, un modo per risultare perfette e impeccabili nelle foto del fatidico momento da condividere in rete. C'è anche chi assume make-up artist e fotografi, per immortalare i primi istanti col bebè!

Nel primo scatto post partum Aurora Ramazzotti è a letto: la 26enne è struccata, indossa la camicia da notte e regala un sorriso a chi le vuole bene. Il cuoricino aggiunto all'immagine rende l'idea di quanto sia ora colma di amore e gioia.