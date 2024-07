Cosa c’è nel telefono di Aurora Ramazzotti: dall’ultimo selfie alle ricerche su Google Cosa c’è nel telefono di Aurora Ramazzotti? Fanpage.it ha sbirciato nel telefono dell’influencer tra le foto, i messaggi, le note vocali, le ricerche di Google. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Cosa c'è nel cellulare di Aurora Ramazzotti? L'influencer è stata ospite della redazione di Fanpage e ha permesso di dare una sbirciatina nel suo telefono tra le foto salvate, i messaggi ricevuti, le ultime canzoni ascoltate. La figlia di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, tra un post e una nota vocale, ha parlato del rapporto con la famiglia, con la sua community, con i social, dove è quotidianamente attiva nel mostrare la sua vita, affrontando temi sensibili che le stanno particolarmente a cuore, come la salute mentale e il body shaming.

"Ho un problema coi selfie"

Data la quantità di selfie presenti nel telefono di Aurora Ramazzotti, appare evidente che l'influencer sia una grande fan di quello che un tempo si chiamava autoscatto! Le piace mandarli soprattutto agli amici. "Io ho un problema coi selfie – ha ammesso – proprio mi spacco". Difatti, non a caso, anche l'ultima foto scattata era un selfie! La ritraeva dopo una corsetta, attività che ultimamente pratica poco. In passato è stata più costante con lo sport, adesso, complice anche la maternità, le priorità della routine quotidiana sono cambiate. "Non sto più facendo molto sport. Questa è una cosa su cui sono molto aperta coi miei follower, perché in passato è stata una parte centrale della mia comunicazione. Adesso ho una cara amica che mi motiva e vado perché c'è lei. Ricominciare è difficile quando smetti. Adesso cerco di sensibilizzare anche un po' e dire: se non te la senti non sei costretto. Ci sta avere i propri tempi di ripresa gradualmente". E a proposito di foto: proprio un suo scatto fa anche da sfondo al suo telefono: "È un po' autoreferenziale, ma sono io che faccio un tuffo a bomba sott'acqua. Me l'ha fatta un carissimo amico fotografo".

"Sono una fan di Billie Eilish"

Sulla musica del momento, Aurora Ramazzotti non ha avuto dubbi: ultimamente la colonna sonora della sua vita la canta Billie Eilish: "Mi sto letteralmente chiudendo nell'album di Billie Eilish. Io sono una fan sfegatata, in questo tour riuscirò anche ad andarla a sentire. Lei è un genio senza precedenti e questo album è bellissimo. Sono solo dieci canzoni, me ne servono altre venti perché le ho già consumate tutte. La mia preferita è Wildflower".

Cosa guarda Aurora Ramazzotti su Instagram

Da quando è diventata mamma, Cesare ha completamente monopolizzato le attenzioni di Aurora Ramazzotti. Lo si nota chiaramente anche dal suo telefono. Su Instagram, i post che colpiscono la sua attenzione sono quelli che riguardano i bambini: "Ho una cartelletta che si chiama Stuff per Cesare, dove sia io che Goffredo mettiamo tutte le cose che ci piacerebbe dare al bimbo".

L'astrologia è la passione di Aurora Ramazzotti

L'ultima ricerca su Google fatta dall'influencer, è un chiaro indizio di una passione di vecchia data. "Devo dire che ho un discreto problema con zodiaco, oroscopo, temi natali – ha ammesso – Li adoro! Voi mi prenderete in giro, ma credetemi: dovete provare a fare non l'oroscopo, ma il tema natale. Se non vi riconoscete nel vostro segno zodiacale è perché probabilmente c'è qualche pianeta nel tema natale che influisce di più su di voi. Fidatevi". Oltre all‘oroscopo, un'altra ricerca frequenta riguarda le piante. Aurora Ramazzotti non ha esattamente quello che si chiama un pollice verde, ma ha ugualmente deciso di prendersi cura di una pianta in casa. L'ha chiamata Lupita: "Io adoro le piante, mi piacciono, ma non riesco a farle sopravvivere. Ora ne ho presa una serie, è una vera sfida con me stessa. L'ho messa su Instagram e in un secondo avevo 870 messaggi di gente che me la gufava, dicendo che sarebbe morta di lì a poco. Invece è ancora viva e ha messo nuove foglie!".

Il significato di "Finding Aurora"

"Finding Aurora" è il gruppo WhatsApp che Aurora Ramazzotti usa più spesso. È quello che condivide con la sua agenzia e il nome ha una storia speciale dietro, difatti non è mai stato cambiato, sin dalla creazione del gruppo: "Si chiama così perché quando sono andata da loro hanno fatto una presentazione chiamandola così, con la foto di Dory di Nemo, perché secondo loro in questi anni ho fatto tante cose buone, ma se uno apre i miei social non capisce bene quali sono le mie sfumature, cosa so fare. Secondo loro bisogna trovare chi è Aurora e cercare di mostrarlo a tutti".