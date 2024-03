Aurora Ramazzotti contro le mode stagionali: a marzo indossa i calzini del Grinch Aurora Ramazzotti si è ribellata alle classiche mode stagionali e per l’inizio della primavera ha indossato dei calzini davvero originali, quelli del Grinch. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da meno di un anno del piccolo Cesare ma, nonostante parli spesso di questa incredibile esperienza che le ha stravolto la vita, non ha voluto rinunciare al lavoro. È tornata sui set degli shooting fotografici pochi mesi dopo il parto, anche se ha significato portare con lei il bimbo e usare il tiralatte in camerino. Oggi non potrebbe essere più felice di questa scelta, visto che gli impegni professionali l’hanno aiutata a mantenere il contatto con la realtà in un momento di enormi cambiamenti. Il dettaglio che non è cambiato assolutamente con la maternità?Non ha perso l’ironia che da sempre la contraddistingue e ne ha data l’ennesima prova proprio nelle ultime ore.

Il look primaverile di Aurora Ramazzotti

L’avevamo lasciata in una foto di famiglia realizzata con Cesare, Michelle Hunziker e la nonna Ineke, oggi ritroviamo Aurora Ramazzotti sui social in un’adorabile versione primaverile (anche se con un piccolo dettaglio “fuori stagione”). Di recente si è scattata una serie di selfie casalinghi mentre parlava su WhatsApp con un’amica e, oltre ad aver sfoggiato un nuovo colore di capelli scurissimo, ha anche dato il via alla bella stagione con un look casual e vitaminico. Ha abbinato un paio di jeans leggermente oversize e a vita bassa a una canotta a costine verde mela, un modello accollato che ha però lasciato l’ombelico semi-scoperto. Non è mancato un tocco grintoso con un rossetto rosso fuoco.

I selfie di Aurora Ramazzotti con il look primaverile

I calzini "fuori stagione" di Aurora

Il dettaglio che in molti hanno notato (e su cui la stessa Aurora ha portato l’attenzione nelle sue Stories) è l’accessorio decisamente fuori stagione con cui ha completato il look: i calzettoni di spugna bianca decorati con il viso del Grinch. Certo, il colore verde dei disegni si abbina alla perfezione al top, ma solitamente l’iconico personaggio viene associato al Natale.

Aurora Ramazzotti con i calzettoni del Grinch

Non sorprende, dunque, che l’influencer abbia commentato lo scatto dicendo “Calze col Grinch a marzo, yes please”. Proprio lo scorso dicembre si era sorpresa del fatto che l’arrivo di Cesare le avesse fatto cominciare ad amare il Natale, ora avrà ritrovato lo spirito irriverente del Grinch? Pare proprio di sì, anche se con qualche mese di anticipo rispetto alle feste di fine anno.