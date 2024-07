Il significato del nuovo tatuaggio di Aurora Ramazzotti (fatto con una persona speciale)

video suggerito

Giusy Dente

Aurora Ramazzotti è un'appassionata di tattoos. I disegni e le scritte sul corpo sono un modo per imprimere sulla pelle, in modo indelebile, ricordi importanti, momenti speciali. Ne possiede vari, fatti in momenti diversi della sua vita. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello appena realizzato sulla parte interna dell'avambraccio. Nello studio della tatuatrice ha portato con sé una persona speciale, un'amica di vecchia data a cui è legatissima. Hanno condiviso il momento del tatuaggio, scegliendo però due disegni differenti.

I tatuaggi di Aurora Ramazzotti

Il primo tatuaggio fatto dalla figlia di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti è quello sulla schiena, appena sotto la nuca, realizzato da una delle più famose tatuartici milanesi, Anna Neudecker. Rappresenta un cuore anatomico avvolto da fiori ed è dedicato alla sua famiglia. Ha dunque un grande valore affettivo e non è il solo tattoo dedicato a persone importanti. Nella parte posteriore del braccio, poco sopra il gomito, ha infatti un tatuaggio fatto insieme alla sua amica del cuore, Sara Daniele (la figlia di Pino Daniele), per celebrare la loro unione. Ci sono poi le iniziali E e M dei genitori, il mini tattoo fatto in mezzo al seno (una rosa a testa in giù). Tra i più recenti ci sono: il volto del figlio Cesare, un messaggio agli haters e a coloro che danno sempre consigli non richiesti.

Il tatuaggio di coppia di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si è recata da una nota tatuatrice assieme all'amica Sara Daniele e si sono fatte un tatuaggio insieme. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha scelto la carta della Temperanza, realizzata da un'illustratrice che lavora nello studio Casa Bigotta della tattoo artist Anna Neudecker.

Nei Tarocchi questa carta ha una doppia valenza. Se capovolta indica eccesso, impetuosità, mancanza di equilibrio. Se dritta, invece, come sul braccio di Aurora, indica armonia, conforto, dolcezza. La Temperanza ha le ali: il concetto che richiama è proprio l'elevazione di anima e corpo, che si raggiunge solo facendo conciliare gli opposti. La Temperanza viene raffigurata con due coppe. Servono per mescolare due parti diverse della propria vita, due tratti diversi del proprio carattere, ma sono disegnate sempre ben separate l'una dall'altra. Sono due identità ben definite, che vanno bilanciate per trovare un equilibrio armonioso e una pace interiore duratura.