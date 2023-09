Aurora Ramazzotti e la dedica al figlio Cesare: si fa tatuare il suo volto Aurora Ramazzotti è una fan dei tatuaggi e non poteva mancare un tattoo dedicato al piccolo Cesare, nato sei mesi fa.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti è una grande fan dei tatuaggi. Ama imprimere sulla pelle i ricordi più preziosi, rendendoli indelebili. Nel tempo ha ampliato la sua collezione di tattoos aggiungendo soprattutto scritte, ma non mancano anche disegni e simboli, sia neri che colorati. Ha un tatuaggio di coppia con l'amica di sempre Sara Daniele, un cuore anatomico alla base della nuca dedicato alla famiglia, le iniziali dei genitori sul polso. Di recente ha voluto celebrare proprio con dei tatuaggi anche l'evento che le ha cambiato la vita: la nascita del figlio Cesare.

Un tatuaggio contro gli haters

La maternità ha esposto Aurora Ramazzotti a diverse critiche. Sui social c'è sempre qualcuno pronto a puntare il dito, pronto a far sentire il prossimo inadatto, inadeguato. Anche per la neo mamma è stato così, ma si sta impegnando per non cedere alla cattiveria dei leoni da tastiera. C'è chi ha avuto da ridire sulla decisione di non allattare più, chi le dà continuamente consigli non richiesti, chi l'ha offesa per la forma fisica non perfetta. Tutti esempi di mum shaming: dopo il parto in molte sperimentano questo clima di pressione e giudizio costante, un vero e proprio accanimento. La risposta di Aurora Ramazzotti è stata proprio un tatuaggio, un tattoo "cancellato" sulla spalla che reca la scritta "La tua opinione": è appunto una critica ai consigli non richiesti.

Un nuovo tattoo per Cesare

Al tatuaggio contro gli haters, Aurora Ramazzotti ne ha fatto seguire un altro a giugno, dedicato al suo primogenito. Si è fatta tatuare il suo nome e accanto un piccolo cuoricino. A distanza di sei mesi dalla nascita del bimbo, ha voluto nuovamente celebrare la maternità e il suo amore per il piccolo, proprio con un nuovo tatuaggio. Stavolta al tatuatore ha chiesto di disegnare proprio il volto del bambino, con degli occhiali da sole. Il tattoo si trova appena sopra al precedente: chissà se la neo mamma ha già in mente di ampliare ulteriormente la collezione!