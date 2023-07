Aurora Ramazzotti è incinta (di un dessert): l’ironica risposta al commento di un hater Non ha perso l’ironia Aurora Ramazzotti. L’ha usata come arma per rispondere a un hater che “simpaticamente” vedendola in bikini le ha chiesto se fosse incinta.

A cura di Giusy Dente

Avrebbe potuto correggere la foto con pochi mirati colpi di fotoritocco. Avrebbe potuto posare in una posizione strategica, di quelle che tutti abbiamo imparato a conoscere per venire sempre bene in foto, per scatti "instagrammabili" in cui i difetti apparentemente non esistono. Perché siamo entrati nell'ottica che, se c'è un'imperfezione visibile, allora l'immagina è sbagliata, noi siamo sbagliati.

E invece Aurora Ramazzotti a Photoshop ha preferito mostrare com'è davvero il corpo di una donna che ha da poco partorito, si è fatta vedere in tutta la sua bellezza e autenticità di neo mamma grata alla vita che ha dato la vita. Ma lo zampino di chi invece si sente in diritto di poter scrivere ogni malignità gratuita spacciandola per ironia o burla, è sempre dietro l'angolo. Qualcuno, infatti, non ha proprio resistito alla tentazione di una "divertente" battuta, guardando le foto in bikini della figliA di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti di nuovo incinta?

Il rapporto di una donna con lo specchio, durante la gravidanza e nel post partum, è complesso e delicato. Per quanto ci si ami, per quanto al primo posto ci sia la salute propria e del bambino, non è facile accettare certi cambiamenti, non è facile vedersi così diverse dall'immagine abituale. Dare la vita significa inevitabilmente andare incontro a una trasformazione fisica importante che richiede tempo per essere assimilata. E serve tempo per ritrovare l'aspetto di prima, per riconoscersi. A volte questo aspetto sembra un obbligo, che sopraggiunge sull'onda di domande di rito come: quanti chili hai preso? Quando torni in palestra? Hai intenzione di tornare in forma vero? Il corpo delle neo mamme viene costantemente giudicato e criticato, un accanimento che prende il nome di mum shaming.

E su una piazza ampia come i social, il fenomeno assume una portata enorme, ingigantita se si parla di celebrity. Basti pensare a Blake Lively: l'attrice dopo la gravidanza ha denunciato il sistema di scarsa sensibilità incontrato nel mondo della moda, dove si è sentita profondamente sbagliata per quel corpo non più conforme alle taglie associate al concetto di "perfezione". Come lei hanno respirato questo clima di odio anche Ashley Graham, Katy Perry, Adriana Lima. Per la modella il post parto è stato un periodo di grande pressione: le facevano continuamente notare quanti chili avesse preso, quando non fosse più "come prima".

Aurora Ramazzotti icona di autenticità (e ironia)

Anche Aurora Ramazzotti si è confidata apertamente con la sua community, in merito al rapporto col proprio corpo. Ha ammesso le difficoltà di vedersi diversa, ma ha anche spiegato di non aver alcuna intenzione di denigrare e offendere quel corpo capace di fare grandi cose, quel corpo che ha dato la vita. Certo, guardandosi allo specchio si vede diversa rispetto a un anno fa. L'immagine allo specchio non la spaventa, però: la guarda con amore, non vuole litigarci, bensì vuole celebrarla. È un'immagine che parla di vita. La 26enne continua ad usare i social come sempre, tenendo aggiornati fan e follower sulle sue giornate: le scoperte della quotidianità da neo mamma, gli impegni di lavoro, i viaggi, i momenti di svago.

E non ha assolutamente perso la sua ironia, caratteristica che l'ha sempre resa unica e riconoscibile, amatissima sui social: è il suo superpotere! Chi la segue lo fa per la sua autenticità, per la sua schiettezza, perché si mostra come un'amica della porta accanto che dice la verità, mostra le cose per quello che sono. Ecco perché condividendo le foto di una spensierata giornata al mare, non ci ha minimamente pensato ai colpi di fotoritocco, che avrebbero camuffato la realtà. Proprio con quell'ironia di sempre ha risposto anche al commento cattivo di un hater. In risposta alle foto in bikini, ha "simpaticamente" ipotizzato una seconda gravidanza, forse notando la rotondità della pancia. Per nulla preoccupata della pancia non piatta e tonica, la neo mamma si è detta piuttosto incinta di un dessert.