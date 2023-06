Aurora Ramazzotti a due mesi dal parto: “Cose incredibili che il corpo umano sa fare” Aurora Ramazzotti è tornata a celebrare il corpo femminile a due mesi dal parto. Ha messo in mostra la pancia, confrontando la sua silhouette prima e dopo la gravidanza.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti si sta godendo la sua nuova vita da mamma: nonostante sia alle prese con moltissime nuove esperienze, alcune delle quali non eccessivamente piacevoli, dalle notti in bianco ai pannolini sporchi, non potrebbe essere più felice. Cesare, il figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, è al centro delle sue priorità e in soli due mesi le ha fatto capire cosa vuol dire amare davvero qualcuno in modo incondizionato. Come ogni neomamma, anche lei ha dovuto "lottare" contro i naturali cambiamenti fisici legati alla maternità ma, a differenza di molte delle star con figli, non ha mai avuto paura di rivelarli.

Aurora Ramazzotti, com'è cambiata col parto

Sono passati due mesi dalla nascita di Cesare ma solo di recente Aurora Ramazzotti ha potuto riprendere a praticare attività fisica. Ha cominciato con gli allenamenti in palestra e ora sta iniziando anche a correre (era praticamente da un anno che non lo faceva). Il risultato? Si sente letteralmente rinata e non solo per una questione fisica ma anche mentale: fare jogging le permette di scaricare ogni forma di stress e pressione. I cambiamenti fisici avvenuti nel periodo post-parto, dunque, non c'entrano nulla con workout ed esercizi super intensi, sono stati assolutamente naturali.

Aurora Ramazzotti prima e dopo il parto

Aurora Ramazzotti mostra la pancia prima e dopo la gravidanza

È stata la stessa Aurora a mostrare com'è cambiato il suo corpo da quando ha partorito a oggi, non avendo paura di immortalarsi anche con una pancetta evidente. Ora le cose sono cambiate e a due mesi dalla nascita di Cesare vanta un ventre quasi piatto. A rivelarlo è stata lei stessa con un collage di due foto, la prima col pancione a poche ore dal travaglio, la seconda in topless dopo l'allenamento. Nella didascalia l'influencer ha scritto: "A volte fatico a credere. Le cose incredibili che il corpo umano sa fare". Aurora ha così celebrato la magia del corpo femminile, un corpo che riesce a modificarsi in modo drastico per dare la vita per poi tornare alle "origini" in poche settimane.