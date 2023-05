Aurora Ramazzotti torna in palestra dopo il parto: “Non facevo squat da tre mesi e mezzo” Aurora Ramazzotti è tornata in palestra dopo il parto, erano tre mesi e mezzo che non si allenava e i risultati si sono fatti sentire: ecco cosa è accaduto.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da circa due mesi, ha messo al mondo il piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, e non potrebbe essere più felice. Certo, ha sentito la necessità di prendersi una breve pausa dai social non appena finita la gravidanza, ma ora ha ricominciato a documentare regolarmente la sua quotidianità, non esitando a rivelare le gioie e i dolori della maternità. Qualche settimana si era immortalata su un set per la prima volta dopo il parto (e lo aveva fatto proprio con bimbo al suo fianco), mentre nelle ultime ore per lei è arrivato il momento di ricominciare ad allenarsi.

L'allenamento post parto di Aurora Ramazzotti

Oggi è stata una giornata importante per Aurora Ramazzotti: è tornata ad allenarsi dopo la gravidanza e il parto. Era da circa tre mesi e mezzo che non andava più in palestra, ovvero dalle ultime settimane della dolce attesa quando il pancione era diventato davvero esplosivo, ma ora le cose sono cambiate.

Aurora Ramazzotti dopo l’allenamento

Sarà perché vuole smaltire la pancetta o perché semplicemente intende tenersi in attività, ma la cosa certa è che si è immortalata in canotta, leggings e sneakers con il suo personal trainer. A fine workout ha inoltre commentato tutto dicendo: "Non facevo squat da tre mesi e mezzo. Domani Cesare lo prendi in braccio tu Goffredo".

Aurora Ramazzotti in tenuta sportiva

Aurora Ramazzotti, dall'allattamento sul sein camerino al tiralatte

Nel recente album postato su Instagram Aurora ha rivelato alcuni dettagli inediti della sua maternità. Video in cui Goffredo gioca col bimbo sul divano, primi piani sui suoi piedini, selfie in ascensore con la fascia portabebè: ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati soprattutto gli scatti in cui la neomamma ha dimostrato di essere "multitasking". Innanzitutto ha allattato Cesare in camerino poco prima dello shooting, a prova del fatto che è un gesto assolutamente naturale. A casa, invece, ha cominciato a usare il tiralatte ma lo ha fatto mentre col piede oscillava l'ovetto in cui dormiva Cesare. Insomma, Aurora le ha pensate tutte per ottimizzare i tempi, anche se questo rende la maternità davvero dinamica.