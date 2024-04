La skincare originale di Aurora Ramazzotti è con i dinosauri gonfiabili

video suggerito

Aurora Ramazzotti ha raccontato come realizza la skincare routine al mattino, suggerendo come ingannare il tempo quando si deve aspettare che si asciughi la maschera.

A cura di Arianna Colzi

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti non realizza mai contenuti banali su Instagram. L'influencer è sempre pronta ad aggiungere un tocco di ironia e irriverenza anche mentre racconta azioni quotidiani, come la skincare al mattino o quando cucina insieme al figlio Cesare, che ha da poco compiuto un anno. Per raccontare cosa fa mentre si dedica alla beauty routine, l'influencer ha realizzato un video divertente sul Instagram, suggerendo un passatempo divertente mentre si deve aspettare che si asciughi la maschera o altri trattamenti sul viso.

La beauty routine di Aurora Ramazzotti

Per una skincare routine al mattino che sia davvero efficace bisogna prendersi del tempo. Aurora Ramazzotti ha postato un video mentre si dedica al peeling del viso, ossia quella pratica che permette di pulire e depurare la pelle del viso. Come la stessa influencer ha raccontato, mentre aspetta che il prodotto si asciughi deve occupare il tempo. Nella storia Instagram immediatamente successiva, si vede Aurora Ramazzotti che invita i suoi "ospiti", ossia tre dinosauri gonfiabili, mentre lei stessa un costume gonfiabile a forma dinosauro verde.

Aurora Ramazzotti con il costume da dinosauro

Il gruppo si siede in soggiorno e sorseggia un bicchiere d'acqua, rivelando così come trascorre l'influencer i 15 minuti di posa della maschera. Come lei stessa aveva anticipato, "queste storie sono un capolavoro", visto che le ha registrate con indosso una fascia per capelli con le orecchie rosa che matcha con una canottiera rosa.

Aurora Ramazzotti con la maschera