Aurora Ramazzotti ai fornelli con Cesare sperimenta l'educazione montessoriana La figlia di Michelle Hunziker ha mostrato un nuovo oggetto: la torretta montessoriana, che le permette di tenere il bambino sempre con sé anche mentre svolge le mansioni in casa. A cosa serve.

A cura di Annachiara Gaggino

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato sulle sue storie Instagram un tenero video che la ritrae mentre cucina con il figlio Cesare. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha optato per una torre montessoriana per tenere il bambino sempre vicino a sé anche mentre prepara da mangiare. Il piccolo sta crescendo e tra poco compirà un anno, nel frattempo la culla da neonato è stata sostituita con un lettino "da grande", e ha mosso anche i suoi primi passi durante una vacanza in montagna. La ventisettenne da quando è diventata mamma si sta dedicando al piccolo Cesare e gli dedica molto tempo, ma non ha rinunciato al resto, infatti ha partecipato assieme al compagna Goffredo Cerza al gala per l'anniversario di Damiani, oltre che essere volata a Parigi durante la Settimana della Moda per l'evento di Dyson, una toccata e fuga per non restare troppo tempo lontana dal bambino.

Aurora Ramazzotti con il figlio Cesare

Aurora Ramazzotti in cucina con Cesare

Il video pubblicato sui social mostra un momento di quotidianità dove la mamma ventisettenne prepara la cena e tiene accanto a sé il bambino. Il piccolo appare di spalle, in quanto Aurora Ramazzotti non ha mai voluto pubblicare una foto del suo volto per proteggere la sua privacy il più possibile. Vengono però condivisi con i fan alcune scene diverti e tenere, come quella del ballo in soggiorno. In questo caso si vede la figlia di Michelle Hunziker cucinare in shorts e T-shirt, mentre il bambino la osserva sulla sua torretta montessoriana.

Il figlio di Aurora Ramazzotti

Cos'è la torre montessoriana

La torre montessoriana o learning tower (torre di apprendimento) è un oggetto molto utile da utilizzare nel corso della crescita del bambino. Quando il piccolo inizia a camminare diventa sempre più curioso delle attività svolte dai genitori e si sente attratto da quello che fanno. Permettergli di salire su una sedia sarebbe pericoloso, mentre questa torre gli dà la possibilità di mettersi sul piano degli adulti senza rischiare di farsi male. Come si intuisce dal nome fa parte dell'educazione monetessoriana, un sistema pedagogico che cerca di favorire l'indipendenza e lo sviluppo cognitivo dei bambini, senza interferenze dell'adulto, ma assecondandone le doti naturali.