Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza insieme alla serata di gala: mamma e papà in versione chic Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono presi una temporanea pausa dalla normale quotidianità da genitori. Ieri sera hanno partecipato a un evento di gala milanese, approfittandone per dare il meglio di loro in fatto di eleganza.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è super attiva a livello professionale e non solo perché sostiene regolarmente la mamma Michelle Hunziker, dalla promozione del suo one woman show Michelle Impossibile agli shooting di coppia all'insegna della sensualità (come quello che hanno realizzato di recente per una copertina fashion). A quasi un anno dalla nascita del figlio Cesare, ha ripreso a lavorare regolarmente e ora appare spesso in pubblico agli eventi più svariati, ultimo tra tutti una serata di gala organizzata dalla gioielleria di lusso Damiani. L'influencer ha voluto al suo fianco il compagno Goffredo Cerza e con lui ha posato in versione "genitori chic".

Ieri sera a Milano il brand Damiani ha celebrato i suoi primi 100 anni durante un sofisticato evento di gala e tra gli ospiti c'era anche Aurora Ramazzotti. L'avevamo lasciata in montagna con tanto di fascia di lana tra i capelli, ora la ritroviamo in una versione decisamente più sofisticata. Per l'occasione ha indossato un capo da sempre considerato il simbolo dell'eleganza senza tempo, il tubino nero, per la precisione un modello fasciante e con la scollatura tonda di Revest. Sui social ha accompagnato il fit check all'hashtag #adv (a prova del fatto che si trattava di una sponsorizzazione) e ha spiegato che quella scelta di stile è riuscita a salvarla all'ultimo momento.

Nel look di Aurora non sono mancati i gioielli di diamanti firmati Damiani, messi in risalto da una coda di cavallo alta con la frangia a tendina portata aperta sulla fronte.

Nel corso della serata si è poi lasciata fotografare anche con il suo cavaliere, il fidanzato Goffredo Cerza, elegantissimo in smoking black&white, accompagnando lo scatto alla didascalia "Mom and dad". I due hanno temporaneamente lasciato a casa pannolini e biberon del piccolo Cesare e si sono concessi una "libera uscita". Quale migliore occasione di questa per lasciare trionfare la raffinatezza? Aurora e Goffredo in questa versione chic sono letteralmente adorabili.

