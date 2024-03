Aurora Ramazzotti in abito da sposa e baffi con Michelle Hunziker: cosa succede alla strana coppia Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker stanno preparando tante sorprese, per il pubblico di Michelle Impossible. Ne hanno dato una piccola anticipazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Fervono i preparativi per Michelle Impossible. Torna infatti in tv a partire dal 6 marzo, per tre puntate evento, il one woman show di Michelle Hunziker, giunto alla terza edizione. Il programma di intrattenimento vede la conduttrice alle prese con canto, ballo e recitazione, tra momenti musicali, esibizioni di danza, sketch comici. Come in passato, anche per questa avventura ha scelto di avere con sé sul palco dei volti amici. Nel cast fisso, oltre ai confermatissimi Andrea Pucci e Katia Follesa, il pubblico vedrà Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Gianluca Fubelli (in arte Scintilla). Ma non mancheranno ospiti a sorpresa sempre diversi. L'anno scorso c'è stata persino una reunion familiare, con Aurora Ramazzotti ed Eros assieme a Michelle Hunziker. La figlia della coppia è stata nuovamente coinvolta e a quanto pare, ne vedremo delle belle.

Gli strani look di Michelle e Aurora

Michelle Hunziker ama avere con sé sul palco sua figlia, Aurora Ramazzotti. La 27enne frequenta la tv da anni, seguendo le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Il palcoscenico di Michelle Impossible per lei è come una seconda casa: l'anno scorso si è cimentata con diversi sketch comici, dimostrando tutta la sua ironia, ma si è mostrata anche in versione cantante, duettando col papà in un momento di grande tenerezza. Tra l'altro, in quei mesi aveva il pancione, perché era in attesa del suo primo figlio, Cesare, dunque ha sfoggiato il meglio dei suoi look premaman.

Una delle novità della terza edizione di Michelle Impossible è la parodia della soap Terra Amara. Michelle Hunziker ha scelto un titolo che richiama le sue origini: Lugano Amara, con il commento della Gialappa’s Band. I vari episodi vedranno protagoniste proprio madre e figlia. Con loro anche Claudio Santamaria e Katia Follesa. La padrona di casa ha dato una piccola anticipazione sui social mostrandosi con un look davvero stravagante!

Capelli biondi super cotonati per lei (una parrucca, visto che ormai lei è fedelissima al suo long bob), elegante tubino colorato, collana di perle. Il secondo look è invece black and white e con lei nello scatto c'è sua figlia in abito da sposa, un modello con tantissimi ricami e decorazioni, maniche a sbuffo, immancabile velo, boccoli biondi da principessa. Il dettaglio fa scappare il sorriso, sono i maxi baffi delle due, biondissimi. Chissà cosa hanno in serbo per i telespettatori!