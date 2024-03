Michelle Hunziker nell’ultima puntata di Michelle Impossible: dall’abito romantico al bikini scintillante Bikini total black con chiodo di pelle, abito rosa di tulle: ecco i look di Michelle Hunziker nell’ultima puntata di Michelle Impossible. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Michelle Hunziker a Michelle Impossible

Volge al termine l'avventura di Michelle Impossible: Michelle Hunziker è tornata anche quest'anno col suo show, in prima serata su Canale 5. Il programma ha avuto un enorme successo nelle precedenti edizioni. La prima, nel 2022, ha segnato il ritorno in grande stile della conduttrice in tv, per festeggiare i 25 anni di carriera. Poi lo spettacolo è stato riconfermato nel 2023 e nuovamente quest'anno, per tre puntate evento ricche di ospiti ed esibizioni. Sul palco assieme alla padrona di casa Katia Follesa, Aurora Ramazzotti, la Gialappa's Band, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Gianluca "Scintilla" Fubelli e Valentina Barbieri. La figlia della 47enne e Eros Ramazzotti è stata coinvolta in uno dei momenti di punta: la parodia di Terra Amara, trasformata per l'occasione in Lugano Amara! Michelle Hunziker puntata dopo puntata ha stupito con tanti cambi look tutti diversi e spettacolari.

I look di Michelle Hunziker

Brillare: è stato questo l'imperativo della conduttrice in scena. Serata dopo serata ha puntato su diversi outfit scintillanti, affidandosi alla sua Maison del cuore. Nelle grandi occasioni la sua scelta cade sempre su Giorgio Armani, stilista di cui ha indossato spesso le creazioni. Nella prima puntata ha stupito anche "imitando" un look di Beyoncé. Nella seconda ha osato con body e minidress strapless, passando per l'intramontabile black&white dell'abbinamento camicia e pantaloni.

Michelle Hunziker e Mika

Per chiudere in bellezza lo show, la padrona di casa si è nuovamente imposta con scelte di stile differenti, adattate a seconda del momento di show. Su Instagram ha dato alcune anticipazioni prima della messa in onda. Michelle Hunziker ha scelto nuovamente il suo stilista preferito: è infatti firmato Armani Privé il romantico abito strapless rosa con corpetto di strass, vaporosa gonna in tulle cosparsa di ruches e fascia in vita nera, a contrasto.

Michelle Hunziker in Armani Privé

È un capo della collezione Pétillant, declinata in una serie di creazioni elegantissime e femminili impreziosite con paillettes, cristalli, trasparenze, perline. Di tutt'altro mood il due pezzi total black scelto per un altro momento del programma. In questa veste, la conduttrice è decisamente più rock, ma con un tocco sexy: ha puntato su un bikini con maxi applicazioni effetto specchio, abbinato a chiodo di pelle e un paio di sexy calze a rete scure.

Michelle Hunziker a Michelle Impossible

Con questa avventura giunta al termine ora tutti si chiedono cosa ci sia in serbo per l'amatissima conduttrice: fan e follower la ritroveranno presto sul piccolo schermo?