Dov’è stata girata “Mike”: tutti i luoghi della serie dedicata al presentatore “Mike” è la miniserie in onda lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2024 su Rai 1. La fiction ripercorre la vita di Mike Bongiorno, re dei quiz e simbolo per anni della televisione pubblica e commerciale, ed è stata girata tra Sofia e Torino, città dove il conduttore è cresciuto. Scopriamo tutti i luoghi della serie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2024 va in onda su Rai 1 Mike, la miniserie dedicata Mike Bongiorno a 100 anni dalla sua nascita. In queste due serate verrano ripercorse la giovinezza del celebre presentatore tv e la carriera in Rai, che ha lanciato il re dei quiz nonché uno dei padri fondatori della televisione italiana. Dall'infanzia trascorsa tra New York, dov'è nato, e Torino fino all'incontro con la moglie e madre dei suoi tre figli, Daniela Zuccoli, interpretata da Valentina Romani. A vestire i panni di Michael Bongiorno, "senza la ‘u'" come amava specificare lui, sono Claudio Gioè, che interpreta il conduttore da adulto, ed Elia Nuzzolo, che ricopre il ruolo del presentatore da ragazzo e che abbiamo imparato a conoscere nei panni di Max Pezzali, nella serie sugli 883. Scopriamo dov'è stata girata Mike, la miniserie su Michael Nicholas Salvatore Bongiorno.

Le riprese della serie Mike tra Sofia e il Cilento

Le riprese di Mike sono durate nove settimane, poco più di due mesi, e si sono tenute tra Sofia, Torino e il Cilento. La miniserie diretta da Giuseppe Bonito si ispira al libro autobiografico La versione di Mike, che il conduttore ha scritto a quattro mani con il figlio Nicolò Bongiorno nel 2007, due prima dell'improvvisa scomparsa. La serie coinvolge anche New York, città dove nasce nel 1924: quello che in molti non si aspettano è che la Grande Mela di inizio Novecento è stata ricostruita a Sofia, in Bulgaria

I luoghi a Torino di Mike

Nella serie Mike non possono mancare le scene girate a Torino, città in cui Mike Bongiorno si trasferisce alla fine degli anni Venti, dopo la separazione dei genitori e la crisi del 1929. Bongiorno va a vivere nella casa degli zii materni Giuseppina Carello e Nicolò Oneto di San Lorenzo, borghesi di origini nobiliari. Qui frequenta le elementari, il ginnasio i licei classici Alfieri (allora parte dell'istituto D'Azeglio) e Rosmini, che ancora oggi sono istituti presenti in città.

Tra le altre location torinesi troviamo il Centro Produzioni Rai, in via Verdi, oggi intitolato a Piero Angela, dove Mike Bongiorno fa i suoi esordi negli anni Cinquanta con il celebre Arrivi e Partenzi, e la Caserma Alessandro La Marmora di via Asti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, questa Caserma, oggi spazio privato, diventa un luogo di prigionia, tortura ai danni di dissidenti e prigionieri politici. Liberata dalle truppe partigiane nel 1925, questo luogo potrebbe essere usato nella serie Mike per raccontare gli anni di prigionia del conduttore televisivo a Milano. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, Bongiorno viene catturato dalla Gestapo in provincia di Novara e portato nel carcere di San Vittore, dove è stato rinchiuso per sette mesi, di cui due passati in isolamento.

Nella miniserie troviamo anche scene girate all'Auditorium Rai di Via Rossini, sede dell'Orchestra Rai di Torino e dal 1993 dell'unificata Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, dove sono stati ricreati gli studi Rai da cui Mike Bongiorno trasmetteva. Alcune scene di interni sono state girate al Lumiq di corso Lombardia.

Non sono mancate anche le riprese nei luoghi simbolo della città di Torino, come lo storico Bar Elena sotto i portici di piazza Vittorio: il bar ancora in stile anni Cinquanta è una location perfetta per una serie ambientata in quegli anni. Spostandoci fuori Torino le riprese si sono svolte anche in Cilento, precisamente nei comuni di Castellabate, Perdifumo e Montecorice, borghi pittoreschi nonché luoghi ideali per ambientare delle scene estive.

