Mike Bongiorno da giovane, le foto del re dei quiz della televisione italiana Mike Bongiorno, re dei quiz e uno dei presentatori televisivi più noti della storia italiana, è scomparso nel 2009 a 85 anni. La sua vita e i suoi successi sono raccontati nella serie "Mike": ecco alcune foto del conduttore da giovane.

A cura di Arianna Colzi

Mike Bongiorno

Mike Bongiorno è stato il re dei quiz televisione italiana. Da giovane il presentatore italo americano inizia a lavorare in radio a New York, città in cui è nato nel 1924, per poi fare il suo debutto in Rai con Arrivi e Partenze, primo programma trasmesso dalla televisione italiana dopo l'inizio delle trasmissioni. Negli anni successivi condurrà programmi diventati dei classici del piccolo schermo, come Lascia o Raddoppia? , Rischiattutto e La ruota della fortuna. Su Rai 1, in occasione del centenario della nascita, la vita e la carriera di successo Mike Bongiorno sono raccontate nella miniserie in due puntate Mike, dove è interpretato da giovane da Elia Nuzzolo e da adulto da Claudio Gioè.

Mike Bongiorno a Lascia o raddoppia? nel 1955

Lascia o Raddoppia va in onda per la prima volta il 26 novembre 1955: per ogni sabato sera, fino all'11 febbraio 1956, terrà compagnia agli italiani cambiando la televisione italiana per sempre. Dal 16 febbraio 1956 cambia giorno e viene trasmesso fino al luglio del 1959 il giovedì sera. A volere lo spostamento pare siano stati numerosi gestori di bar e ristoranti, i quali vedono ridurre i guadagni del sabato sera perché la maggior parte degli italiani sceglie di restare a casa per vedere il quiz.

Mike Bongiorno alla conduzione del programma

Il programma introduce, per volere di Mike Bongiorno, la figura della valletta: prima il ruolo sarà affidato Maria Giovannini e poi a Edy Campagnoli, la cui sintonia con il conduttore la rende una dei personaggi più amati dal pubblico.

Mike Bongiorno ed Edy Campagnoli

Tra le tante curiosità legate al programma c'è quella legata ai microfoni: quando Mike Bongiorno e il concorrente stanno al centro del palco l'unico microfono usato era la giraffa, ovvero un microfono in fondo a una lunga asta che veniva posizionato sopra il conduttore, non comparendo però nell'inquadratura. Quando i concorrenti si posizionano in cabina per rispondere alle domande, Mike utilizza un microfono che si collega alla cuffia, che permette di ascoltare solo la voce del conduttore, senza poter sentire eventuali suggerimenti dal pubblico.

Mike Bongiorno durante Lascia o Raddoppia con il concorrente Giulio Prezioso

Le foto di Mike Bongiorno da giovane in televisione

Dopo il successo di Lascia o Raddoppia?, Mike Bongiorno si conquista il favore di tutti gli italiani. Questo giovane ragazzo, nato in America ma cresciuto nell'aristocratica Torino, contribuisce alla diffusione dell'italiano in un Paese in cui le lingue ufficiali, nel Dopoguerra, sono ancora i dialetti regionali. Dopo il quiz del sabato sera, propone un altro gioco televisivo, Campanile Sera, che andava in onda ogni giovedì.

Mike Bongiorno in una puntata di Campanile Sera

I concorrenti di questi programmi, da Giulio Prezioso a Mariannini, per poi arrivare ai più celebri Massimo Inardi e Giuliana Longari, diventano parte dell'immaginario culturale di un Paese grazie a un giovanissimo Mike Bongiorno:il conduttore, infatti, raggiunge l'apice della notorietà a soli 25 anni, quando debutta nel 55 a Lascia o Raddoppia?.

Mike Bongiorno negli anni Cinquanta