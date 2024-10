video suggerito

Mike, la serie tv di Rai 1 sul conduttore Bongiorno: trama, cast e quante puntate sono Mike, miniserie su Mike Bongiorno, va in onda lunedì 21 ottobre e martedì 22 ottobre su Rai 1 alle 21.30. Claudio Gioè indosserà i panni del protagonista della serie che punta a raccontare la vita professionale e la sfera personale del re dei quiz.

Mike, miniserie dedicata a Mike Bongiorno, andrà in onda su Rai 1 – in occasione del centenario della sua nascita – lunedì 21 ottobre alle 21.30 e martedì 22 ottobre alla stessa ora. La serie ripercorre gli esordi della carriera del conduttore e la sua vita privata, offrendo un racconto della sua sfera personale, dall'infanzia a New York fino alla sua storia d'amore con Daniela Zuccoli (interpretata da Valentina Romani). A indossare i panni del re dei quiz è Claudio Gioè.

Le anticipazioni della prima puntata di Mike

La prima puntata della miniserie Mike si apre con la sua intervista del 1971 quando, al culmine del successo con Rischiatutto, il conduttore decide di raccontarsi al pubblico. Da qui una serie di flashback che raccontano il suo passato. Dopo il crollo di Wall Street Mike Bongiorno lascia New York e suo padre per trasferirsi a Torino con la madre. In Italia deve affrontare le difficoltà della guerra, dal ruolo come staffetta partigiana fino all'arresto nel carcere di San Vittore. Nella prima puntata c'è anche spazio per il suo ritorno a New York e la storia d'amore con Daniela Zuccoli (sposata nel 1972).

Valentina Romani e Claudio Gioè in una scena della miniserie Mike

La trama: il racconto della vita di Mike Bongiorno

In due puntate la miniserie Mike punta a celebrare Mike Bongiorno, mostrando il peso che il suo lavoro ha avuto nella televisione italiana. Oltre alla carriera professionale, però, ci sarà anche la possibilità di gettare uno sguardo sulla sua sfera personale, andando oltre l'"allegria" che ha portato per tanti anni nelle case degli italiani e scoprendo il volto inedito del re dei quiz.

Il cast: gli attori e i personaggi

Nel cast della serie su Mike Bongiorno sono tanti i volti noti:

Claudio Gioè è Mike Bongiorno (Elia Nuzzolo è il giovane Mike)

Valentina Romani è Daniela Zuccoli

Thomas Arana è Philip Bongiorno

Clotide Sabatino è Enrica Carrello

Massimo De Lorenzo è Vittorio Veltroni

Paolo Pierobon è Sebastiano Sampieri

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Mike è divisa in due puntate, la prima in onda lunedì 21 ottobre, la seconda martedì 22 ottobre (entrambe su Rai 1 alle 21.30). In contemporanea alla messa in onda televisiva saranno disponibili sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Claudio Gioè nei panni di Mike Bongiorno

Dove è stata girata la serie tv di Rai 1 su Mike Bongiorno

Le riprese della serie Mike si sono svolte a Sofia (Bulgaria) dove è stata ricreata la New York anni '30 ma non solo. Nella fiction sono presenti alcuni tra i luoghi di Torino più importanti come l'Auditorium di Via Rossini, gli studi Rai di Via Verdi e Lumiq di corso Lombardia.