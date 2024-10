video suggerito

La vita privata di Mike Bongiorno: l’amore per la moglie Daniela Zuccoli e i tre figli L’amore tra Daniela Zuccoli e Mike Bongiorno è durato quasi quarant’anni. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Leonardo, Nicolò e Michele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniela Zuccoli e Mike Bongiorno si sono conosciuti negli anni '70 e dopo poco sono convolati a nozze. La coppia si è sposata nel 1972 a Londra e dal loro matrimonio, durato quasi quarant'anni, sono nati tre figli: Nicolò, Leonardo e Michele. Daniela Zuccoli, nata a Milano il 13 maggio 1950, è un ex stilista e produttrice televisiva.

L'incontro con Daniela Zuccoli e il lungo matrimonio

Daniela Zuccoli è rimasta accanto a Mike Bongiorno fino alla fine. I due si sono conosciuti all'inizio degli anni '70, lei aveva 20 anni e lui 46. Al Corriere della Sera rivelava: "Ero proprio una ragazzina all’inizio, poi sono diventata una donna che lui rispettava e stimava. E gli ultimi tempi mi diceva: ‘Sei il bastone della mia vecchiaia‘".Dopo poco, nel 1972, sono convolati a nozze. Dalla loro storia d'amore, durata circa quarant'anni, sono nati tre figli: Nicolò, Leonardo e Michele. Intervistata dal settimanale Chi, Zuccoli parlava di suo marito, venuto a mancare l'8 settembre 2009: "Mike mi manca tantissimo, ogni minuto, ma ho soltanto ricordi belli di lui, di quello che ci ha insegnato, di come ci ha illuminato". La donna aveva poi ricordato il giorno della sua scomparsa:

È morto nel modo migliore, senza rendersene conto, tra le mie braccia, dicendomi parole bellissime. Ha avuto la morte più bella, con me di fianco, cosa che non succederà a me. Per me è stato un trauma pazzesco, fino a 5 minuti prima stava benissimo, stava partendo con un nuovo programma su Sky, era nel pieno dell'attività. Nostra nipote Luce ha compiuto 15 anni in questi giorni. Quel pomeriggio mi era arrivata la sua foto sul telefonino. Mi sono alzata, sono andata a farla vedere a Mike, e lui mi ha detto: "Che bella, sembri tu quando prendi il sole". Ero il suo sole. Pensare che mi amava così dopo 40 anni insieme, mi fa essere grata alla vita, mi commuovo ancora adesso a pensarci.

Mike Bongiorno e sua moglie Daniela Zuccoli durante il 63° Festival Internazionale del Cinema di Venezia – "Il Diavolo veste Prada"

Michele, Nicolò e Leonardo: i figli di Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli

Leonardo, Nicolò e Michele sono i tre figli di Mike Bongiorno nati dal matrimonio con Daniela Zuccoli. Leonardo, 34 anni, è il più piccolo dei fratelli e si occupa di investimenti in finanza e nel settore immobiliare. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera parlava delle gaffe di suo padre in tv: "Erano tutte spontanee, poi lui era bravo a ricamarci su. Diceva che gli venivano perché aveva due binari nel cervello: uno con quello che stava dicendo, un altro con quello che doveva dire".

I figli di Mike Bongiorno nel giorno del funerale del padre

Nicolò, 48 anni, ha seguito parzialmente le orme di suo padre, lavorando nel mondo dello spettacolo ma dietro alle telecamere come regista e produttore cinematografico. Michele, 52 anni, laureato in Economia e produttore di documentari, è amministratore delegato di Good Day Films (società di produzione cinematografica costruita come succursale della Bongiorno Productions. Tutti e tre hanno cittadinanza americana.