video suggerito

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione dei Pozzolis Family si sono separati: “L’amore è finito, non ridevamo più insieme” Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, il duo comico conosciuto come I Pozzolis Family, si sono separati. L’annuncio a un anno dalla decisione: “Adesso andiamo avanti. Continuiamo a lavorare insieme, a essere genitori, però quell’amore là è finito”. Oggi vivono in case separate ma vicine. Sono genitori di due figli, Olivia e Giosuè. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione si sono separati. I Pozzolis Family, come sono conosciuti sui social e sulle scene, dove raccontato la loro vita da genitori, hanno deciso di lasciarsi. La decisione è stata presa un anno fa ma il duo comico ha voluto comunicarla solo ora. Sono genitori di Giosuè e Oliva, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2017.

I motivi della separazione

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli hanno scelto il Corriere della Sera per annunciare, per la prima volta, la loro separazione. "Adesso andiamo avanti. Continuiamo a lavorare insieme, a essere genitori. Però quell’amore là, di coppia, è finito. Eravamo la famiglia tradizionale, ora siamo quella anti-tradizionale", ha raccontato Alice. La decisione definitiva è stata presa un anno fa, a giugno 2024, "dopo una lunga riflessione e due anni di terapia di coppia". Comunicarlo solo ora è frutto di una motivazione ben precisa: "Prima era la nostra famiglia a dover metabolizzare la cosa. Ci siamo presi del tempo per spiegare la nuova realtà ai nostri bambini". Ad oggi vivono in due case separate, non troppo distanti, a Milano: "Gianmarco resta nella nostra vecchia casa, quella che si vede sui social con la cucina allestita a teatro; io mi sono spostata in un appartamento. I bambini stanno metà con me e metà con lui, non abbiamo avuto bisogno di avvocati".

Quanto alle motivazioni che li hanno portati a questa decisione, Alice Mangione ha spiegato: "Qualcosa che si è spento e che lascia posto a un altro affetto. Non litigavamo mai, anche in passato: forse già era un segnale. Nell’ultimo periodo non ridevamo nemmeno più insieme e per noi (entrambi comici) era sintomo pesante".

Cosa succederà alla pagina Pozzolis Family

Nonostante non siano più una coppia nella vita di tutti i giorni, i Pozzolis Family non si separeranno da un punto di vista lavorativo, anzi, si rinnoveranno: "Nasce la New Pozzolis family, dove New è anche nel logo. Siamo persone normali, genitori normali, un uomo e una donna normali. Continueremo a raccontarci, anche da genitori separati come nella vita ce ne sono tanti". Il duo ha voluto rendere nota la separazione anche per una questione di correttezza e trasparenza: "Da molto non citiamo più il fatto di essere sposati. Abbiamo toccato altri temi. Dovevamo capire noi stessi, solo dopo è arrivato il pensiero di cosa fare sul lavoroLe collaborazioni in corso sono arrivate a scadenza, abbiamo onorato tutti gli impegni e con quelli nuovi abbiamo rallentato".