Luca Vezil e Virginia Stablum si sono lasciati: "Una storia intensa, ma le cose non sempre vanno come si sperava" Luca Vezil e Virginia Stablum si sono lasciati. I due stavano insieme dal 2023, ma con un messaggio condiviso su Instagram hanno comunicato di aver messo fine alla loro relazione.

A cura di Ilaria Costabile

Luca Vezil e Virgina Stablum si sono lasciati. A comunicare la notizia della rottura è stato proprio l'influencer, scrivendo un lungo messaggio tra le storia di Instagram, condiviso anche da lei sul suo profilo. Una scelta inaspettata per i fan che, infatti, avevano seguito la nascita del loro amore dal 2023, quando inizialmente sembrava si trattasse di un semplice flirt.

Il messaggio condiviso dai due influencer

Un messaggio lungo, in cui la coppia ringrazia coloro che in questo periodo durato due anni, sono stati al loro fianco, manifestando affetto e sostegno soprattutto nei momenti più difficili. Nonostante l'amore e la complicità che non è mai venuto a mancare, però, qualcosa tra loro non funzionava più allo stesso modo, per cui dopo averci a lungo pensato hanno deciso di separarsi:

Ciao a tutti scriviamo queste parole con il cuore pieno di gratitudine per tutto l’affetto che ci avete dimostrato in questi anni. È proprio per rispetto nei vostri confronti, che ci avete accompagnato con tanto calore nel nostro percorso insieme, che abbiamo scelto di condividere con voi una cosa importante. Io e Virgi abbiamo deciso di prendere strade diverse e mettere fine alla nostra relazione. Non è una decisione facile, né presa a cuor leggero. La nostra è stata una storia intensa, autentica, fatta di amore, complicità, sogni condivisi e tantissimi momenti che porteremo sempre con noi. Ma a volte, anche quando c’è tanto bene, le cose non funzionano nel modo in cui si sperava.

Il messaggio continua senza entrare nel dettaglio di quanto effettivamente accaduto tra loro che, infatti, preferiscono custodire tutto ciò che in questo periodo in cui sono stati insieme non hanno condiviso suoi social, ma hanno tenuto per sé. Infine, una richiesta rivolta proprio a quei fan che li hanno sostenuti, cioè di capirli e accogliere questo momento:

E così, con rispetto e affetto reciproco, abbiamo scelto di lasciarci andare, permettendo a entrambi di crescere e continuare i nostri cammini, ognuno nella propria direzione. Non entreremo nei dettagli, perché quello che non si è visto sui social è sempre stato protetto, vissuto con discrezione e delicatezza. E continuerà a essere così. Speriamo che possiate comprendere questa scelta, così come avete sempre rispettato i nostri tempi e i nostri silenzi. Vi ringraziamo, ogni gesto che ci ha fatto sentire sostenuti. Con affetto.