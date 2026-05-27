Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko dopo la foto insieme: “Nessun ritorno di fiamma, ora stiamo bene”
Una foto pubblicata su Instagram, i due sorridenti, e il web ha fatto il resto. In poche ore, i profili di Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si sono riempiti di messaggi di fan convinti di assistere a una riconciliazione. La risposta dei diretti interessati è inclusa nella foto ed è una lezione sui rapporti di vita.
La smentita
"No, no, non c'è nessun ritorno di fiamma, e smettetela di mandarci messaggi in cui ci chiedete di tornare insieme." La iena Viviani e Ludmilla Radchenko non stanno tornando insieme. Stanno facendo qualcosa di più complicato e, per certi versi, più raro: stanno costruendo una separazione che funziona.
"Esattamente un anno fa, quando ci siamo separati, tanti non hanno creduto che riusciremo a mantenere il nostro equilibrio", scrivono. Ed è proprio quell'equilibrio il cuore del messaggio: non la nostalgia, non il rimpianto, ma la scelta consapevole di preservare un legame senza pretendere che torni a essere quello di prima.
"Ognuno costruisce la propria vita"
A un anno dalla separazione, il bilancio che i due tracciano pubblicamente è quello di una convivenza parallela fatta di "confidenza e trasparenza reciproca". Una formula che suona quasi programmatica, ma che trova la sua ragione d'essere in ciò che li unisce ancora: le figlie Eva e Nikita. C'è anche una nota di umorismo nel messaggio: "ogni tanto ci mandiamo a quel paese ma è normale". Una concessione alla realtà quotidiana che rende il racconto meno patinato e più credibile. Non un idillio post-separazione da copertina, ma una relazione in continua negoziazione, tenuta insieme dal rispetto e dall'interesse comune per le figlie.
Continuiamo ad esserci l’uno per l’altra (ogni tanto ci mandiamo a quel paese ma è normale…) è più si concretizza la nostra separazione più ci rendiamo conto che saremo sempre legati da un filo invisibile che prescinderà da chi si innamorerà di chi o chi passerà il resto della vita con chi. E su quel filo cammineranno in equilibrio quelle due meravigliose opere d’arte Eva e Nikita che abbiamo creato insieme, frutto di noi- genitori per sempre..E che ora sono serene più che mai. A volte separarsi è l’unico modo per non perdersi.