Alessandro e Hyoni de L’amore è Cieco: “Dopo un anno e mezzo di matrimonio, ci siamo presi una pausa”

Dopo un anno e mezzo di matrimonio, Alessandro Bianchin e Hyoni hanno annunciato di essersi presi una pausa. La coppia nata nel programma l’Amore è Cieco Italia ha annunciato la decisione a seguito di continui litigi, che hanno messo a rischio il rapporto: “Continuare in questo modo ci farebbe solo più male”.

Alessandro Bianchin e Hyoni Song hanno scelto di prendersi una pausa. La coppia nata a L'amore è Cieco Italia, l'unica rimasta sposata dopo il programma Netflix, ha annunciato di essersi allontanata. "Negli ultimi mesi abbiamo litigato molto e, poco a poco, abbiamo iniziato a ferirci l'uno l'altro", hanno scritto in un post pubblicato sui social, rispondendo a tutte le domande dei fan che da tempo non li vedevano insieme sui social.

"Dopo un anno e mezzo di matrimonio, abbiamo deciso di prendere una pausa", hanno annunciato i due ex protagonisti del programma. Alessandro e Hyoni hanno precisato di essere ancora sposati ma di aver preferito allontanarsi in seguito a continue litigate, che non facevano stare bene nessuno dei due: "Ci siamo resi conto che continuare in questo modo ci farebbe solo più male. Ci siamo incontrati in modo molto intenso e veloce. Ci siamo innamorati senza davvero sperimentare la lenta parte di una relazione: tempo, vita quotidiana, aspettare, scoprire l'uno l'altro passo dopo passo". Ad oggi entrambi hanno preferito "rallentare" e prendersi del tempo per loro stessi. Sul futuro al momento non hanno certezza: "Non sappiamo cosa succederà. Non sappiamo quanto durerà. Semplicemente stiamo cercando di trattare l'uno con più cura".

Proprio per salvare il loro legame ed evitare di "distruggere tutto ciò che abbiamo costruito insieme", Hyoni e Alessandro hanno preferito fare un passo indietro: "A volte fermarsi e riflettere richiede più amore che continuare a procedere alla cieca. Perché se continuiamo in questo modo, probabilmente ci faremmo solo più male".