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Giorgio Pasotti smentisce la crisi con Claudia Tosoni: “Non mi ha cacciato di casa. Stiamo ancora insieme”

Giorgio Pasotti mette in chiaro le voci su una crisi con la compagna Claudia Tosoni. Dopo la proposta di matrimonio dello scorso gennaio, i due non si seguono sui social, lui non era al compleanno di lei, ma sostiene che siano ancora una coppia.
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A cura di Ilaria Costabile
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Cosa sta succedendo tra Giorgio Pasotti e la sua compagna Claudia Tosoni? A sentire l'attore non c'è nulla di cui preoccuparsi, ma le voci di crisi tra loro si fanno sempre più insistenti, sebbene i due si sarebbero dovuti sposare, a seguito di una proposta di matrimonio a sorpresa, alla fine di una replica a teatro e che aveva in poco tempo fatto notizia.

Giorgio Pasotti mette in chiaro le voci di crisi

È in un'intervista rilasciata al Messaggero che Giorgio Pasotti chiarisce cosa sta accadendo tra lui e la compagna, la collega 35enne Claudia Tosoni. Secondo il quotidiano l'attore avrebbe avuto necessità di cambiare casa proprio perché allontanato dalla sua dolce metà, a seguito di una crisi, piuttosto forte, che aveva portato anche i due a non seguirsi sui social. Pasotti, quindi, mette in chiaro le cose: "Va tutto bene e siamo sempre una coppia. Cambiamo casa proprio per stare meglio come famiglia. Tutto qui"per poi aggiungere una postilla anche piuttosto critica: "Il brutto di questo mestiere è che a volte si perde il controllo della propria privacy e cose semplici, per via delle chiacchiere di certa gente, diventano complicate". Nell'intervista si incalza e si fa cenno proprio alla proposta di matrimonio che l'attore ha fatto alla compagna salendo sul palco del Teatro Alfieri di Torino: "È tutto a posto, non sono stato messo fuori casa. Ci spostiamo insieme" dice Pasotti che poi sottolinea come non ci siano problemi di coppia.

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni alla Mostra del Cinema di Venezia
Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni alla Mostra del Cinema di Venezia

Insomma, la crisi annunciata dal settimanale Chi a inizio maggio, dopo che sempre sulle pagine della rivista si era parlato delle future nozze, sembra essere ormai lontana, volendo attenersi alle parole del noto volto di cinema e tv. Fatto sta che il matrimonio, almeno quanto la crisi, pare piuttosto lontano. I due continuano a non seguirsi sui social, lui non era presente alla sua festa di compleanno lo scorso 27 aprile. È da qualche tempo che non appaiono più insieme. I due stanno insieme dal 2017, sono quasi dieci anni e tra loro ci sono circa vent'anni di differenza, potrebbe trattarsi solo di un allontanamento passeggero.

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