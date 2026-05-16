Paola Turci sulla rottura con Pascale: “Dopo due giorni ero felice. I soldi di Berlusconi? Sempre stata autonoma”

La fine del matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale continua a essere al centro delle cronache rosa. A una settimana esatta dal faccia a faccia con Silvia Toffanin a Verissimo, dove la cantanteaveva confermato la natura "tossica" del loro legame ammettendo che avrebbe "potuto evitare di sposarsi", Turci è tornata a parlare in un'intervista rilasciata al settimanale Sette del Corriere della Sera. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: la separazione non è stata un trauma, ma una liberazione arrivata dopo un inverno sentimentale fin troppo lungo.

Le parole di Paola Turci

Se per molti la fine di un matrimonio rappresenta una ferita difficile da rimarginare, per Paola Turci la svolta è stata immediata. La cantante ha confessato che il senso di pesantezza accumulato negli ultimi anni è svanito nel giro di poco tempo dall'addio definitivo: "A dire la verità, dopo due giorni dalla separazione ero felice. Forse un po’ disorientata ma woooah", le parole. A pesare sulla quotidianità dell'artista è stata anche la scelta di trasferirsi lontano dal suo ambiente naturale. I cinque anni trascorsi in Toscana insieme all'ex moglie avrebbero finito per assopire la sua creatività. Il ritorno a Roma le ha permesso di ritrovare l'ispirazione.

La replica su Silvio Berlusconi

L'intervista è stata anche l'occasione per rispondere a una delle accuse più pesanti mosse in passato da Francesca Pascale, la quale aveva sottolineato una presunta incoerenza della cantante, rea a suo dire di disprezzare la figura di Silvio Berlusconi pur godendo del denaro e delle proprietà dell'ex Premier. La replica di Turci è stata categorica: "Ho sempre vissuto delle mie forze e del mio lavoro, sono sempre stata autonoma. Il nostro legame andava oltre il fidanzamento, siamo state sposate, ma io avrei voluto vivere nella mia casa. Mi è mancata molto una casa che sentissi mia".

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi

Il capitolo della "relazione tossica"

Nessun passo indietro, invece, sulla definizione di "rapporto tossico" data originariamente dalla sua ex. La cantante ha confermato che le incomprensioni e la profonda differenza di vedute erano diventate ormai insostenibili, aggiungendo un dettaglio non da poco sui recenti comportamenti pubblici dell'ex partner, come il video in cui Pascale insulta dei manifestanti a Viareggio: "Se incontrassi la persona che vedo in certi filmati adesso, eviterei di averci a che fare".