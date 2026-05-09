Paola Turci su Francesca Pascale: “Potevo evitare di sposarmi, l’ho fatto per lei. Era un amore tossico”

Paola Turci risponde all’ex moglie Francesca Pascale nello studio di Verissimo, che mesi fa aveva definito “tossico” il loro rapporto. Le parole della cantante: “Non ci comprendevamo, eravamo troppo diverse”.

A distanza di tempo dalle dure parole di Francesca Pascale, che aveva definito il loro matrimonio un "chiodo schiaccia chiodo" nato in un momento di fragilità, Paola Turci rompe il silenzio nello studio di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 9 maggio, la cantante ha confermato la natura complessa del legame finito con l'ex moglie, utilizzando termini altrettanto netti: "Io ci credevo, ma potevo evitare di sposarmi. L’ho fatto per amore, lo voleva lei il matrimonio".

Le parole di Paola Turci

Paola Turci non si è sottratta al confronto con le dichiarazioni rilasciate mesi fa dalla sua ex moglie Francesca Pascale, che l'aveva accusata di incoerenza nel rapporto con la figura di Silvio Berlusconi. La cantante ha ammesso la tossicità di quella relazione, fornendo però la sua prospettiva: "Ha ragione, lo era. Probabilmente perché reciprocamente non ci si comprendeva. Non ho ammesso a me stessa la profonda differenza che c'era tra noi. Quando provo qualcosa mi lascio guidare dall’istinto, ma oggi non ci sono rapporti ed è meglio così".

Una chiusura netta che segna una differenza profonda rispetto al legame che Turci mantiene con altri ex della sua vita. La cantante ha infatti citato il primo marito, Andrea Amato, con il quale, nonostante la fine del matrimonio, il legame affettivo resta solido: "Nemmeno con lui ci sono rapporti quotidiani, ma sento che ci vogliamo bene, i miei nipoti lo chiamano ancora zio".

Paola Turci e Francesca Pascale nel 2023

Il precedente: le accuse di Francesca Pascale

Le parole della Turci arrivano dopo le dichiarazioni di Francesca Pascale. La donna aveva descritto il matrimonio con la cantante come un tentativo maldestro di colmare il vuoto lasciato dalla morte di Berlusconi, sottolineando una spaccatura insanabile: "Disprezzava Silvio, ma poi viveva nella sua casa e con il suo denaro. Per me era inaccettabile". Accuse che oggi la cantante sembra voler archiviare definitivamente, ammettendo l'incompatibilità di fondo che ha reso quel legame, a conti fatti, impossibile da salvare.

Il desiderio di maternità e il nuovo album

Oltre alla parentesi privata sulla fine della storia con Pascale, Paola Turci si è confessata su temi più intimi, come il desiderio di diventare madre, mai concretizzato: "C’è stato un momento in cui desideravo di diventare mamma, ma penso non così continuamente. Se vuoi davvero una cosa, fai di tutto per ottenerla". Oggi si dichiara single e focalizzata totalmente sulla sua rinascita artistica.