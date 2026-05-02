Ilenia Pastorelli: “Dopo il Grande Fratello mi sentivo persa, ho dovuto ricalibrare la mia vita”

Ilenia Pastorelli racconta gli anni dopo il Grande Fratello: “Mi sentivo persa, ho dovuto ricalibrare tutto”. L’attrice si confessa a Verissimo tra insicurezze, amore e il David di Donatello.

Ilenia Pastorelli siede nello studio di Verissimo con la stessa schiettezza che la contraddistingue da sempre. L'occasione è l'uscita del suo nuovo film, "L'amore sta bene su tutto", nelle sale dal 6 maggio 2026, ma la conversazione con Silvia Toffanin scivola presto verso i capitoli più personali di una vita tutt'altro che lineare.

L'uscita dal Grande Fratello: sei mesi di silenzio e tutto da ricostruire

È il passaggio che colpisce di più, nella confessione dell'attrice. Dopo l'esperienza nel reality, Pastorelli racconta di aver attraversato una fase di disorientamento profondo. "Quando sono uscita dalla casa le cose erano cambiate", spiega. "Lo studio dove lavoravo aveva chiuso, un mio amico si era sposato. Mi sentivo persa, ho vissuto un momento in cui ho dovuto ricalibrare la mia vita."

Sei mesi in cui ha tenuto le distanze da tutti. Un isolamento che non era ritiro, ma necessità di rimettere a fuoco un'identità rimescolata dall'esposizione pubblica.

Leggi anche Sylvester Stallone potrebbe fare causa a Brigitte Nielsen per l'intervista a Belve

Prima del successo: cameriera, venditrice, e una fame di vivere

Prima di varcare la porta rossa, Pastorelli aveva fatto di tutto. Cameriera, venditrice. "Riuscivo a vendere di tutto, anche le cose più brutte", ammette. Cresciuta con i nonni e la madre dopo la separazione dei genitori, Ilenia Pastorelli descrive l'infanzia con una frase che dice molto: "Ero un maschiaccio, trovavo i giochi dei maschi più divertenti. Ho tutte le ginocchia segnate, mia madre era disperata." La danza classica, racconta, ha fatto il resto, perché "ha tirato fuori la mia femminilità."

Sul fronte sentimentale, Pastorelli non risparmia l'autoironia. "In amore sono sfortunata, sono affascinata dal brutto", dichiara. "Sono stata con diversi brutti, ma quando diventavano cattivi li lasciavo." L'ultima relazione è finita un anno e mezzo fa. Il problema, dice, è la connessione: "C'è chimica fino a un certo punto. Poi esplode tutto, sono andata in analisi per questo."

Chiude con una battuta che cita il caso di gossip più noto del decennio: "Non mi posso inventare un Mark Caltagirone."