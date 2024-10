Francesca Pascale e la rottura da Paola Turci: “Quando il sentimento non è reciproco, bisogna accorgersene”

video suggerito

"Quando il sentimento non è reciproco bisogna rendersene conto, sennò ti fai male". Francesca Pascale, intervistata dal settimanale Gente, ha parlato della separazione dalla moglie Paola Turci, annunciata a luglio dopo due anni d'amore. Non solo: la donna ha parlato anche del lungo legame con Silvio Berlusconi, che lo scorso 29 settembre avrebbe compiuto 88 anni.

La fine del matrimonio con Paola Turci: "Sentimento non reciproco"

A luglio Paola Turci e Francesca Pascale hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Si erano conosciute nel 2020 e, due anni dopo, erano convolate a nozze in Toscana. "Le voglio bene. Ma quando il sentimento non è reciproco bisogna rendersene conto, sennò ti fai male", ha spiegato Pascale a proposito della fine del loro rapporto, che aveva definito "un fallimento".

E alla domanda ‘di chi è la colpa', Pascale ha spiegato: "Preferisco parlare dei miei errori. Quando mi sono messa con Paola non potevo vedere più il Presidente (Silvio Brelusconi, ndr) e per me è stato un trauma". Al momento non sta cercando una relazione: "Non ne ho voglia, sono sempre stata in coppia da quando sono ragazza. Adesso sono nella fase della verità. Ho bisogno di capirmi".

Francesca Pascale e il legame con Silvio Berlusconi

Francesca Pascale ha parlato anche della storia d'amore con Berlusconi, che lo scorso 29 settembre avrebbe compiuto 88 anni. "Ho postato un video in cui diceva Forza Napoli, diceva sempre che era un napoletano nato al nord", ha raccontato a proposito di come ha ‘festeggiato' il suo compleanno. E sul loro rapporto: "Ero gelosissima. Lui era tremendo. Un giorno tornai a casa prima del tempo e non lo trovai solo, mi disse ‘è colpa tua, sei rientrata prima'". Negli anni della loro relazione, Pascale ha confessato di non essere mai riuscita a chiamare Berlusconi per nome, ma si rivolgeva a lui come ‘dottore', solo nell'intimità "lo chiamavo amore".