video suggerito

Elisa Di Francisca: “Il mio ex mi picchiava, avevo una sim solo per lui. Con Benedetta Pilato sono stata dura” Elisa Di Francisca è ospite del salotto di Caterina Balivo. L’ex schermitrice si racconta nella puntata de La Volta Buona in onda giovedì 27 marzo e ricorda alcuni momenti difficili del suo passato. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisa Di Francisa si racconta nel salotto di Caterina Balivo. Ospite de La Volta Buona nella puntata in onda giovedì 27 marzo, replica alle critiche per i suoi commenti sul quarto posto di Benedetta Pilato alle Olimpiadi. L'ex schermitrice, poi, ricorda la difficile parentesi con un ex violento, che è riuscita a lasciare dopo le pressioni di sua madre.

Elisa Di Francisca: "Ci sono andata giù pesante sul quarto posto di Benedetta Pilato"

Elisa Di Francisco si era mostrata stupita per la reazione di felicità della nuotatrice italiana Benedetta Pilato, arrivata quarta alle Olimpiadi 2024. "Ci è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile – diceva l'ex schermitrice parlando della 19enne – Questa intervista è surreale. Assurdo, ma che ci è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo". Nel salotto di Balivo, ammette:

Rivedendola devo dire che ci sono andata giù pesante. Ho la mia esperienza da atleta agonista, per quattro anni facciamo sacrifici e anche grazie alla sofferenza per aver perso una gara che poi riusciamo a vincere. Non volevo si mandasse il messaggio: "Va bene tutto". Il giorno dopo mi sono scusata con Benedetta. Non volevo offenderla. Se mio figlio torna a casa con un 2 in matematica ed è felice e contento c'è qualcosa che non va. Torniamo alle punizioni, la sofferenza serve da motore.

E aggiunge: "Adesso ci penso di più prima di parlare".

Elisa Di Francisca: "Non denunciai il mio ex violento"

Elisa di Francisca, poi, ricorda un episodio doloroso del suo passato. "Il mio ex fidanzato mi mise le mani addosso, non denunciai. Avevo 17, 18 anni. Per colpa della sua gelosia e possessività lasciai la scherma per due anni – racconta l'ex atleta – Avevo una sim solo per lui, neanche mia madre poteva chiamarmi. Mi chiamava sempre. Avevo una visione distorta dell'amore, pensavo di cambiarlo". Caterina Balivo, poi, le chiede come abbia fatto a superare quella relazione: "Lo lasci, ci ricaschi, rimani incinta ma decidi di non avere il bambino. Quanto ti ha segnato quella storia?" Di Francisca risponde:

Sono stati momenti difficili, avevo l'esame di maturità. Non portare avanti una gravidanza è stata dura. Mia mamma è stata fondamentale per me. L'ha mandato via lei.

Ha conosciuto il marito Ivan Villa in un programma tv condotto da Max Giusti e in cui lei era ospite: "È stato un colpo di fulmine, ci siamo innamorati".