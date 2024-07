Di Francisca stranita dall’intervista di Pilato: “Ci fa o ci è? Surreale”. La reazione di Benedetta

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il sorriso di Benedetta Pilato ha spiazzato tutti. Nessuno poteva credere che dopo una gara così fosse realmente contenta: la nuotatrice è arrivata quarta per un solo centesimo nella finale dei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi, eppure davanti ai microfoni ha sorriso. Sorrideva mentre si asciugava le lacrime e tentava di spiegare all'Italia il turbinio di emozioni che in quel momento affollava la sua testa.

Come si può essere felici in un momento così? È la domanda che si è posta anche Elisa Di Francisca, campionessa olimpica nella specialità del fioretto che adesso commenta i Giochi sui canali Rai. Mentre Pilato sorrideva dall'altra parte del microfono è partito un poco simpatico "Ma veramente?" di enorme incredulità, davanti a quella reazione così pura e semplice di una ragazza che a 19 anni stava soltanto vivendo il suo sogno, oltre ogni risultato.

Di Francisca incredula dopo la gara

Lacrime e sorrisi che si mischiano insieme. "Sono di gioia" assicura Pilato, ma per Di Francisca è solo una maschera. L'ex campionessa non ha peli sulla lingua e non si lascia trascinare dalla toccante emozione della giovane collega: in studio ride stupita, stranita da quelle parole che a lei sembrano fuori da ogni logica. Sorride anche lei e non ci mette molto per far scattare la polemica: "Non mi far parlare io non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è". Parole che pesano come un macigno dopo la bella reazione della nuotatrice che anche davanti alla beffa aveva trovato la forza di vedere il lato positivo.

Di Francisca continua nella sua analisi, azzardando commenti poco carini nei confronti della scena che aveva appena visto e smontando la gioia della campionessa in erba. Non capisce la reazione di Pilato, le sue parole, il suo atteggiamento. Come se l'unico comportamento accettabile dopo essere finiti fuori dal podio per così poco sia lasciarsi prendere dalla rabbia e dalla frustrazione. Non un sorriso, non parole di soddisfazione e incoraggiamento verso sé stessa: "Non c’ho capito niente. Ma lei c’è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile, non può essere contenta. Cioè ‘non ci credevo’, è assurdo, surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio e allora che c’è andata a fare? Rabbrividisco. Fatene un’altra di intervista per capire cosa voleva dire, servono i sottotitoli. Io non l’ho capita".

La risposta di Pilato

Dallo studio interrompono Di Francisca, voltano pagina e cercano di dimenticare la risposta. Ovviamente una seconda intervista a Pilato non c'è stata, così come la reazione che tutti quanti si aspettavano. La nuotatrice si è chiusa nelle sensazioni di quel momento, senza lasciarsi traportare da nulla, protetta nella bolla delle Olimpiadi e trascinata soltanto dal grande sogno che continua a cullare. L'unico cenno arriva su Instagram, non è scritto di suo pugno ma evidentemente va dritto al cuore.

Dopo quel siparietto televisivo Pilato ha condiviso le parole di un utente social: "Benedetta Pilato ieri ha ucciso tutti con un sorriso. Vi ha uccisi con la sua felicità, quella di essere a un Olimpiade, quella di essere al livello delle più forti del mondo non essendo ancora ventenne, quella di aver portato a termine un anno duro nonostante mille cambiamenti. Quanto si può essere normali, anche essendo i più forti al mondo e dovremmo imparare da Benedetta Pilato". Le uniche parole che la nuotatrice si è lasciata uscire sono poche, incisive e che chiudono la questione: "Si fa la gara a chi rabbrividisce di più".