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Francesca Manzini racconta al GF: “Sono stata vittima di violenza domestica, ho paura degli uomini”

Francesca Manzini racconta al Grande Fratello Vip di essere stata vittima di violenza domestica. Un dolore che l’ha fatta dubitare di sé, dell’amore e di cui porta gli strascichi essendo estremamente diffidente nei confronti degli uomini.
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A cura di Ilaria Costabile
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Il Grande Fratello è diventato negli anni un programma in cui i protagonisti trovano anche il coraggio di raccontarsi, lasciando emergere parti di sé che il pubblico non conosceva e che, magari, appartengono a una sfera più che intima. Nella puntata di venerdì 10 aprile, Francesca Manzini ha raccontato di aver subito violenza domestica a seguito della quale ha avuto grande difficoltà a fidarsi nuovamente degli uomini, ragion per cui ha scelto di tutelarsi, imparando anche a conoscersi.

Il racconto e la commozione di Francesca Manzini

È durante la sorpresa organizzata per Francesca, che ha potuto abbracciare sua madre Gabriella, che l'attrice ha deciso di parlare apertamente di quanto le è accaduto e di come abbia sentito il bisogno di proteggersi per non essere nuovamente schiacciata dal male che le era stato fatto: "Non sono mai riuscita a stare da sola. Ho scelto di stare da sola da quasi un anno per proteggermi, non mi fido. Il mio cuore è uno spioncino. Ho molta paura degli uomini" dice parlando a cuore aperto con Ilary Blasi. Manzini racconta di aver vissuto un momento difficile che le ha fatto mettere in discussione anche il suo rapporto con la femminilità e con l'amore:

Ho vissuto tradimenti, umiliazioni, ho vissuto delle mani alzate… Sembrava perfetto e poi è arrivata l’umiliazione. C’erano state anche altre avvisaglie, umiliazioni psicologiche, insulti sul mio fisico, non ho più quella passionalità, quella femminilità, sono andate a morire. Sono fragile. Nessuno mi vuole stare vicino.

Vittima di prevaricazioni e violenze, oggi Francesca sa che è necessario far sentire la propria voce e proprio per questo rivolge un appello a chi da casa la sta ascoltando: "Cercate di denunciare subito, ogni volta che vi arriva una mano in faccia. Io non ho potuto fare nulla. Io l’ho perdonato perché lui non c’è più, mi sono data il perdono terreno e ho concesso il perdono eterno a questa persona" e aggiunge ancora parlando chiaramente alle donne: "Vorrei solo dire una cosa: sappiatevi riconoscere, se voi sapete chi siete, non permettete a nessuno di mettervi le mani addosso". 

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